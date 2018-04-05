Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU KÖŞE YAZILARI
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Türkiye'de, Facebook skandalından etkilenenlerin sayısı belli oldu
Türkiye'de, Facebook skandalından etkilenenlerin sayısı...
Yeni Alanya Gazetesi iş ve eleman ilanları - 5 Nisan 2018
Yeni Alanya Gazetesi iş ve...
Apple, Kavisli iPhone İçin Çalışmaya Başladı
Apple, Kavisli iPhone İçin Çalışmaya...
Sabah Kahvaltısını Poğaçayla Yapanlar Dikkat!
Sabah Kahvaltısını Poğaçayla Yapanlar Dikkat!...

Alanya'da Avukatlar Günü kutlandı

5 Nisan Avukatlar Günü, Alanya'da da kutlandı. Bugün saat 12.30'da Atatürk Anıtı önünde buluşan Antalya Barosu Alanya Temsilciliği üyeleri, önce Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve tüm şehitlerimizin manevi şahsına çelenk sundu, ardından İstiklal Marşı okundu

Alanya'da Avukatlar Günü kutlandı

5 Nisan Avukatlar Günü, Alanya'da da kutlandı. Bugün saat 12.30'da Atatürk Anıtı önünde buluşan Antalya Barosu Alanya Temsilciliği üyeleri, önce Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve tüm şehitlerimizin manevi şahsına çelenk sundu, ardından İstiklal Marşı okundu

05 Nisan 2018 Perşembe 15:57
Alanya'da Avukatlar Günü kutlandı
banner404

AVUKAT Müge Gezginci daha sonra avukatlar adına bir basın açıklaması yaptı. Türkiye'de son dönemde kuvvetler tekliğinin, bir başka deyişle bütün yetkilerin bir kişide toplanmasının istendiğini, denge ve denetleme düzeneklerinin yok sayıldığını, halkın bilgi alma ve hakikate ulaşma hakkı için mesleğini yapan gazetecilerin tutuklandığını söyleyen Gezginci, "Adil yargılanma, hukuk güvenliği gibi kavramlara işlerlik kazandırmak için mücadele eden ve yurttaşların hak arama özgürlüğünün temsilcisi olan biz avukatların siyasi otoriteye bağlanmak, çeşitli baskı ve sindirme yöntemleriyle susturulmak istendiği, tutuklandığı günlerden geçiyoruz. Hukukun üstünlüğü endeksinde 113 ülke arasında 101. sıraya gerilediğimiz günlerden geçiyoruz. Hukuk devleti yıkılırsa, geriye kalana devlet denilemez. Biz avukatız, itiraz ederiz, susmayız! OHAL derhal kaldırılmalı ve Kanun Hükmünde Kararname rejimine son verilmelidir! Herkes için adalet, adalet için avukat! Yaşasın hukuk devleti, yaşasın insan hakları, yaşasın avukatlar" diye konuştu.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

Anahtar Kelimeler:
Avukatlar GünüAlanyaAtatürk AnıtıANTALYA BarosuAlanya Temsilciliği
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İncekum 29 yıllığına resmen kiralandı
İncekum 29 yıllığına resmen kiralandı
Minik öğrenciler polis amcalarını ziyaret etti
Minik öğrenciler polis amcalarını ziyaret etti
Üniversitedeki vahşetten kıl payı kurtulan hoca isyan etti!
Üniversitedeki vahşetten kıl payı kurtulan hoca isyan etti!

banner470

banner477

banner452

banner449

English Russian

banner472

banner381

banner479

banner386

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim