Alanya'da Avukatlar Günü kutlandı

AVUKAT Müge Gezginci daha sonra avukatlar adına bir basın açıklaması yaptı. Türkiye'de son dönemde kuvvetler tekliğinin, bir başka deyişle bütün yetkilerin bir kişide toplanmasının istendiğini, denge ve denetleme düzeneklerinin yok sayıldığını, halkın bilgi alma ve hakikate ulaşma hakkı için mesleğini yapan gazetecilerin tutuklandığını söyleyen Gezginci, "Adil yargılanma, hukuk güvenliği gibi kavramlara işlerlik kazandırmak için mücadele eden ve yurttaşların hak arama özgürlüğünün temsilcisi olan biz avukatların siyasi otoriteye bağlanmak, çeşitli baskı ve sindirme yöntemleriyle susturulmak istendiği, tutuklandığı günlerden geçiyoruz. Hukukun üstünlüğü endeksinde 113 ülke arasında 101. sıraya gerilediğimiz günlerden geçiyoruz. Hukuk devleti yıkılırsa, geriye kalana devlet denilemez. Biz avukatız, itiraz ederiz, susmayız! OHAL derhal kaldırılmalı ve Kanun Hükmünde Kararname rejimine son verilmelidir! Herkes için adalet, adalet için avukat! Yaşasın hukuk devleti, yaşasın insan hakları, yaşasın avukatlar" diye konuştu.