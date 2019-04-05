Alanya'da Avukatlar Günü kutlandı

ANTALYA Barosu Alanya Baro Temsilcisi İbrahim Ertuş ve Alanyalı avukatlar, 5 Nisan Dünya Avukatlar Günü vesilesiyle Atatürk Anıtı önüne çelenk bıraktı.

Saat 11:00’da gerçekleştirilen törende, anıta çelenk bırakılmasının ardından İstiklâl Marşı okundu. Törenin ardından açıklamada bulunan Baro Temsilcisi İbrahim Ertuş, avukatlık mesleğini yerine getirmede önlerine çıkan siyasi engellerin altını çizerek, “Siyasetin gölgesinde kalmış yargı anlayışının sonucu olarak yargı bağımsızlığına ilişkin tereddütlerin giderek artış gösterdiği, yargıya duyulan güvenin azaldığı, hukuka aykırı uygulamaların normalleştirilmeye çalışıldığı, adil ve dürüst yargılama hakkı, savunma dokunulmazlığı gibi hukukun evrensel ilke ve değerlerinin yok sayıldığı, avukatların duruşma salonlarından çıkarıldığı, kurşunlandığı, mesleğimizin onur ve saygınlığının hiç olmadığı kadar zedelendiği yaşananlar bizleri derinden yaralamaktadır. Bu sebeple yurttaşların hukuk labirentlerinde oyalanıp kaybolmasına, savunmanın şekli bir unsura dönüşmesine itiraz ediyoruz. Adaletin tecellisi için mücadele eden tüm meslektaşlarımızın 5 Nisan Avukatlar Günü kutlu olsun.” dedi.

Güncelleme Tarihi: 05 Nisan 2019, 13:49