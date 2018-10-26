Alanya'da Atatürk Anıtı'nda' And' buluşması

Alanya Ülkü Ocakları Başkanlığı Türk Andı'nın okullarda tekrar okutulması kararına destek olmak amacıyla Atatürk Anıtı önünde bir etkinlik düzenledi

Alanya'da Atatürk Anıtı'nda' And' buluşması
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DANIŞTAY'IN andımızın yeniden okutulması kararının ardından, kararı destekleyen pek çok kesim konuyla ilgili destek mesajları yayınlamaya devam ediyor. Alanya Ülkü Ocakları Başkanı Abil Gündoğdu da bu kararın arkasında olduklarını göstermek amacıyla Hükümet Meydanı’nda bulunan Atatürk Anıtı önünde andımızı okuma etkinliği düzenledi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programa Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Alanya İlçe Başkanı Mustafa Türkdoğan, Alanya Ülkü Ocakları Başkanı Abi Gündoğdu ile çok sayıda partili ve vatandaş katıldı. Dim TV (dimtv.tv) ekranlarından da canlı olarak yayınlanan programda şehitlerimizin ruhu için dua edilmesinin ardından coşkulu kalabalık bir ağızdan andımızı okudu. Program andımızın okunmasının ardından sona erdi.

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