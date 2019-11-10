Alanya'da Ata böyle anıldı

10 KASIM Atatürk’ü Anma Günü etkinlikleri saat 09.00 itibariyle Atatürk Anıtı’na çelenk sunumuyla başladı. Çelenk sunma töreni Alanya Kaymakamı Mustafa Harputlu, Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Alanya Cumhuriyet Başsavcısı Yasin Emre önderliğinde Alanya protokolü, siyasi partilerin ilçe başkanları ve yönetim kurulu üyeleri, esnaf odaları temsilcileri ve vatandaşların katılımlarıyla gerçekleşti. Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk’ün yaşama gözlerini kapadığı 09.05’te tüm Türkiye’de olduğu gibi Alanya’da da zaman 2 dakika süreyle durdu. Belediye hoparlörleri başta olmak üzere kamu kurum ve kuruluşlarının sirenleri, resmi ve özel araçların klaksonları da 2 dakikalık saygı duruşu süresince durmadı. Ata’nın huzurunda gerçekleşen saygı duruşunun ardından bağımsızlık mücadelesinin sembolü olan İstiklal Marşı hep bir ağızdan okundu.

‘FİKİR VE DEVRİMLERİ YOLUMUZA IŞIK TUTMAYA DEVAM EDİYOR’

Anma etkinlikleri Alanya Kültür Merkezi’nde devam etti. Arıkan Yılmaz Dim Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından organize edilen programın açılış konuşmasını okul müdürü Nazım Karagedik yaptı. Karagedik’in ardından okulun tarih öğretmeni Emine Öğretici günün anlam ve önemine dair konuşması için kürsüde yerini aldı. Öğretici Atatürk’ün ilke ve devrimleriyle hala aramızda olduğuna dikkat çekerek “10 Kasım bir matem günü değil, ulu önder Mustafa Kemal Atarük’ün bizlere miras bıraktığı fikir ve devrimlerini yaşatmamız için bir fırsat günüdür” dedi. Yapılan konuşmaların ardından Atatürk gençliği Ata’ları için şiirler okudu ve bir oratoryo gösterisi sergilendi. Program kapsamında efeler de sahne aldı. Sergilenen zeybek gösterisi katılımcılardan büyük alkış aldı. Ata’nın sevdiği türkülerle devam eden program kapsamında Atatürk sevgi, saygı, özlem ve rahmetle anıldı.