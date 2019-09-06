Alanya'da aşureler Büyükşehir'den! 12 Eylül Perşembe günü saat 13.30’da

ALPER KUTAY

ANTALYA Büyükşehir Belediyesi, Alanya Aşevi’nde hazırlanacak 10 bin 500 kişilik aşureyi, Alanya’nın yanı sıra Gazipaşa, Gündoğmuş, Manavgat, Akseki ve İbradı’daki vatandaşlara ikram edecek. Ayrıca Aşevi’nden faydalanan vatandaşlara da Eylül ayı içinde iki kez aşure ikramı yapılacak. Alanya’da 12 Eylül Perşembe günü saat 13.30’da Atatürk Anıtı önünde başlayacak aşure ikramı 13 Eylül Cuma günü İbradı, 14 Eylül Cumartesi günü Akseki, 18 Eylül Çarşamba günü Manavgat, 20 Eylül Cuma günü Gazipaşa ve 27 Eylül Cuma günü de Gündoğmuş’ta devam edecek.