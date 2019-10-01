Alanya'da asker uğurlama kanlı bitti! Tüm ayrıntılar Dim TV Ana Haber'de

BUGÜN DİM TV ANA HABER'DE NELER VAR?

1- ASKER UĞURLAMASINDA KAN DÖKÜLDÜ

2- KASKSIZ SÜRÜCÜ HAYATINI KAYBETTİ

3- OTEL ODASINDA ÖLÜ BULUNDU

4- ALANYA YOLUNDA FECİ KAZA

5- HAVAİ FİŞEĞE CEZA YAĞDI

6- 'UYARDIM YİNE UYARIYORUM'

7- MÜDÜR DEMİR’E YENİ GÖREV

8- ALANYA ÇÖP TURİZMİNİN CENNETİ Mİ?

9- ETİKETTE STANDART YOK MU?

10- TURİZMCİLER 'KDV İADESİ' İSTİYOR

11- HAYDİ ALANYA BAĞIŞ YAPMAYA

12- MECLİS YARIN TOPLANIYOR

13- CAZ GÜNLERİ’NE ANLAMLI FİNAL

14- ALANYA POLİSİNDEN REHBER JESTİ

15- EN ÇOK TURİST RUSYA'DAN GELDİ

16- NEFES KESEN KURTARMA OPERASYONU

17- ALANYA ASAT 7/24 ÇALIŞIYOR

-spor-

18- ALANYASPOR'DA ŞOK SAKATLIK!

19- ALANYASPOR'A KIŞ BAKIMI

20- RAZGATLIOĞLU'NDAN ŞANSSIZ KAZA!