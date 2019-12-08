Alanya'da asfalt seferberliği
Alanya Belediyesi şehir merkezi ve mahalle yollarında asfalt çalışmalarını hummalı bir şekilde sürdürüyor
ALANYA Belediyesi Fen İşleri'ne bağlı 3 ayrı asfalt ekibi şehir merkezi ve mahalle yollarında vatandaşların güvenli ve konforlu bir ulaşım sistemine kavuşmaları için bozuk yollardaki düzenlemelerine devam ediyor. Çalışmalar kapsamında programa alınan Kadıpaşa, Saray ve Hacet mahallelerinde asfalt çalışması sürerken, Sugözü ve Tepe mahalleleri de programa dahil edildi.
‘BOZUK CADDE VE SOKAK KALMAYACAK’
İlçe genelinde özellikle kent merkezinde bozuk hiç bir cadde ve sokak bırakılmayacağını söyleyen Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, "Alanya genelinde vatandaşlarımızın konforunu sağlamak için ekiplerimiz çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda bozuk, özelliğini yitirmiş asfalt yollar dahil tüm caddelerimizde düzenleme çalışması ile halkımızın güvenli ve sorunsuz bir kış geçirmelerini hedefliyoruz" dedi.
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