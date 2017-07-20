Alanya'da asfalt atağı

Haber: Alper KUTAY
ALANYA Belediyesi, kırsal ve şehir merkezinde yolların kalitesini artırmak, vatandaşa rahat ve güvenli bir ulaşım hizmeti sağlamak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Son olarak Ticaret Lisesi yolunda sıcak asfalt çalışması yapan Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, özellikle okulların yoğunlukta olduğu bölgede yeni yollar açarken, bir yandan da mevcut yollarda genişletme çalışması yapıyor. Büyükhasbahçe Caddesi’nde sürdürülen sıcak asfalt çalışmasının kısa sürede bitirileceğini açıklayan Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, bölgede Büyükhasbahçe ve Cikcilli Mahallesi arasında çok ciddi bir yol çalışması sürdürdüklerini söyledi. Başkan Yücel, “Okul bahçesi istinat duvarlarının ardından sıcak asfalt çalışması başlattık. Okulların yoğun olarak bulunduğu bölgede önceliğimiz öğrencilerin güvenle okula gidip gelmelerini sağlamak" dedi.
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İyi Seyirler.
Sayin yetkililer can anaokulu tahir tuluk okulu civari uzun zamandir toz toprak içinde hic gormuyorsunuz.Cocuklar okula giderken cemaat camiye giderken tozun icinde yürüyor.Mahalle sakinleri kapi pencere acamiyor evlerinde bu kadar duyarsiz olmayin
Sayın belediye başkanımız ve belediye yetkilileri. Büyükhasbahçe mahallesinde Ticaret lisesinden Tahir Tuluk Ortaokuluna gelen ve genişletme çalışmalarının uzun zamandır durduğu Camiönü-Köşkyolu sokakta ikamet ediyoruz. Yaklaşık 4 yıldır bu yollar toprak halde durdugundan büyük magduriyetler yaşıyoruz. Belediyeye dilekçeler vermemize, çözüm masasını aramamıza rağmen hiçbir çözüm üretilemiyor. Ayrıca bu sokaklardan okullarına yürüyerek gitmeye çalışan öğrenciler yazın toz toprak, kışın ise dizlerine kadar çamur deryasına batarak gidiyorlar. 2017 Alanya'sına ve büyük hizmetleriyle her kesimin takdirini toplayan Alanya belediyesine bu durumun yakışmadığına dikkat çekiyor mağduriyetlerimizin en kısa zamanda giderilmesini talep ediyoruz. Teşekkürler.