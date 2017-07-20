Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU KÖŞE YAZILARI
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
E-devlet'te bir hizmet daha! Vasiyetname sorgulama geliyor
E-devlet'te bir hizmet daha!
Alanya - Antalya Hava Durumu - 13 Mart 2018
Alanya - Antalya Hava Durumu...
Yeni Alanya Gazetesi iş ve eleman ilanları - 12 Mart 2018
Yeni Alanya Gazetesi iş ve...
Günlük Burç Yorumu - 12 Mart 2018 Pazartesi
12 Mart Günlük Burç Yorumu

Alanya'da asfalt atağı

Alanya Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, altyapı ve genişletme yapılan Büyükhasbahçe Caddesi Ticaret Lisesi yolunda sıcak asfalt çalışması yaptı

Alanya'da asfalt atağı

Alanya Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, altyapı ve genişletme yapılan Büyükhasbahçe Caddesi Ticaret Lisesi yolunda sıcak asfalt çalışması yaptı

20 Temmuz 2017 Perşembe 23:51
Alanya'da asfalt atağı
banner404

Haber: Alper KUTAY

ALANYA Belediyesi, kırsal ve şehir merkezinde yolların kalitesini artırmak, vatandaşa rahat ve güvenli bir ulaşım hizmeti sağlamak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Son olarak Ticaret Lisesi yolunda sıcak asfalt çalışması yapan Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, özellikle okulların yoğunlukta olduğu bölgede yeni yollar açarken, bir yandan da mevcut yollarda genişletme çalışması yapıyor. Büyükhasbahçe Caddesi’nde sürdürülen sıcak asfalt çalışmasının kısa sürede bitirileceğini açıklayan Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, bölgede Büyükhasbahçe ve Cikcilli Mahallesi arasında çok ciddi bir yol çalışması sürdürdüklerini söyledi. Başkan Yücel, “Okul bahçesi istinat duvarlarının ardından sıcak asfalt çalışması başlattık. Okulların yoğun olarak bulunduğu bölgede önceliğimiz öğrencilerin güvenle okula gidip gelmelerini sağlamak" dedi.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

Anahtar Kelimeler:
Alanya BelediyesiFen Işleri MüdürlüğüBüyükhasbahçe Caddesi Ticaret Lisesi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
Hamit durnaci 2017-07-21 17:22:45

Sayin yetkililer can anaokulu tahir tuluk okulu civari uzun zamandir toz toprak içinde hic gormuyorsunuz.Cocuklar okula giderken cemaat camiye giderken tozun icinde yürüyor.Mahalle sakinleri kapi pencere acamiyor evlerinde bu kadar duyarsiz olmayin

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
mehmet 2017-07-21 01:24:31

Sayın belediye başkanımız ve belediye yetkilileri. Büyükhasbahçe mahallesinde Ticaret lisesinden Tahir Tuluk Ortaokuluna gelen ve genişletme çalışmalarının uzun zamandır durduğu Camiönü-Köşkyolu sokakta ikamet ediyoruz. Yaklaşık 4 yıldır bu yollar toprak halde durdugundan büyük magduriyetler yaşıyoruz. Belediyeye dilekçeler vermemize, çözüm masasını aramamıza rağmen hiçbir çözüm üretilemiyor. Ayrıca bu sokaklardan okullarına yürüyerek gitmeye çalışan öğrenciler yazın toz toprak, kışın ise dizlerine kadar çamur deryasına batarak gidiyorlar. 2017 Alanya'sına ve büyük hizmetleriyle her kesimin takdirini toplayan Alanya belediyesine bu durumun yakışmadığına dikkat çekiyor mağduriyetlerimizin en kısa zamanda giderilmesini talep ediyoruz. Teşekkürler.

Cevapla
Beğenmedim! (0)
İlgili Haberler
Alanya'da sahiller kaçaktan geçilmiyor
Alanya'da sahiller kaçaktan geçilmiyor
Küreşoğlu ALKÜ'de inceleme yaptı
Küreşoğlu ALKÜ'de inceleme yaptı
Antalya'da denize falezlerden inmeye çalışınca ölümden döndü
Antalya'da denize falezlerden inmeye çalışınca ölümden döndü

banner470

banner477

banner452

banner449

English Russian

banner472

banner381

banner479

banner386

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim