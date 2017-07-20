Alanya'da asfalt atağı

Haber: Alper KUTAY

ALANYA Belediyesi, kırsal ve şehir merkezinde yolların kalitesini artırmak, vatandaşa rahat ve güvenli bir ulaşım hizmeti sağlamak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Son olarak Ticaret Lisesi yolunda sıcak asfalt çalışması yapan Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, özellikle okulların yoğunlukta olduğu bölgede yeni yollar açarken, bir yandan da mevcut yollarda genişletme çalışması yapıyor. Büyükhasbahçe Caddesi’nde sürdürülen sıcak asfalt çalışmasının kısa sürede bitirileceğini açıklayan Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, bölgede Büyükhasbahçe ve Cikcilli Mahallesi arasında çok ciddi bir yol çalışması sürdürdüklerini söyledi. Başkan Yücel, “Okul bahçesi istinat duvarlarının ardından sıcak asfalt çalışması başlattık. Okulların yoğun olarak bulunduğu bölgede önceliğimiz öğrencilerin güvenle okula gidip gelmelerini sağlamak" dedi.