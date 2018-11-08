Alanya'da aşçılar 869 projesi için el ele

Alanya Belediyesi ve Altın Kepçe Turizm ve Aşçılar Derneği’nin ortak organizasyonu olan “7. Alanya Belediyesi & Altın Kepçe Uluslararası Yemek Yarışması 2. Gününde de renkli yarışmalarla devam etti.

Alanya'da aşçılar 869 projesi için el ele
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ORGANİZASYONDA yemek yarışmalarının yanı sıra Türkiye’nin turistik tesislerinde yerli malı kullanımı ve tanıtımı için Türkiye Aşçılar Federasyonu ve Antalya Gastronomi Eğitimciler Birliği Derneği ile ANFAŞ işbirliğiyle başlatılan “869 - Yerliyse Yeriz” kampanyası da gündeme geldi. Kampanyanın öncülüğünü yapan ve projenin başarıya ulaşması ve yerli ürün kullanımının yaygınlaşması için tüm paydaşların elini taşın altına koyması gerektiğini ifade eden Mustafa Erol, “Yerli ham madenin artmasını istiyoruz. Bizler aynı gemideyiz” dedi.Yerli malı kullanımı ve tanıtımı için yürütülen '869' kampanyasına destek veren aşçılar ise projeye destek isteyip, aşçılık mesleği ile ilgili bilgiler verdiler.
Ayrıntılar saat 18:00'da Dim Tv(dimtv.tv) Ana Haber'da.

Güncelleme Tarihi: 08 Kasım 2018, 16:03
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