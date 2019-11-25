Alanya'da arıtmaya bakanlık desteği

İŞLETME işbirliği protokolüne göre Serik’te yapımı devam eden arıtma tesisleri yatırımının geri kalan ödenekleri, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nca sağlanacak. Antalya’da çevreye duyarlı insan odaklı projelere imza atan Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü, 2560 Sayılı Yasada tariflendiği üzere su, kanalizasyon ve atıksu arıtma faaliyetlerini kesintisiz bir şekilde yürütüyor. ASAT, temiz denizi ile Mavi Bayrak şampiyonu olan Antalya’da 640 kilometrelik sahil bandında çevreyi ve denizi gözü gibi koruyor. Turizm bölgelerindeki altyapı hizmetleriyle ilgili Kültür ve Turizm Bakanlığı ile işbirliğine giren ASAT, 2634 Sayılı Turizmi Teşvik Kanunu’nda yapılan değişiklik ile Bakanlıktan hibe desteği alabilir duruma geldi. Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren kanun değişikliği çerçevesinde ASAT ile Kültür ve Turizm Bakanlığı arasında Serik’te yapımı devam eden arıtma yatırımı ile ilgili protokol imzalanacak. Protokolle yapımı ASAT tarafından yürütülen Serik Arıtma Tesisi yatırımının geri kalan ödenekleri Kültür ve Turizm Bakanlığı’nca ASAT Genel Müdürlüğü’ne sağlanacak. İmzalanacak protokol ile tesislerin yapımına ASAT Genel Müdürlüğü devam edecek. Tesislerin tamamlanmasından sonra devreye alınmasına müteakip işletme devri yapılarak Kültür ve Turizm Bakanlığı işletmesine teslim edilecek. Protokolün kapsamı genişleyecek. Atıksu arıtma tesisleri, terfi merkezleri, kanalizasyon sistemi, yağmur suyu sistemi hizmetleri, tüm giderleri karşılanmak kaydı ile 20 yıl süre zarfında Kültür ve Turizm Bakanlığı’nca karşılanacak. Benimsenen modele uygun şekilde Alanya Atıksu Arıtma Tesisi yapımı ve işletme işlerine dair hususlar Kültür ve Turizm Bakanlığı ve ASAT Genel Müdürlüğü arasında yapılacak ek protokol ile belirlenecek.