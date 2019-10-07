Alanya'da Arıtma Tesisi yenileniyor
Antalya Büyükşehir Belediyesi, son dönemde etrafa yaydığı koku ile vatandaşın tepkisini çeken Alanya Otogarı yanında bulunan Atıksu Arıtma Tesisi’ni revize etmeye hazırlanıyor
GÜNCEL 07.10.2019, 00:25
BÜYÜKŞEHİR Belediyesi Su ve Atıksu İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından yapılacak revize çalışması öncesi proje için Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği 9. Maddesi gereğince 17 Ekim günü bilgilendirme toplantısı düzenlenecek. Atatürk Kapalı Spor Salonu’nda saat 14.30'da başlayacak toplantıda vatandaşların görüş ve önerileri alınacak. Ayrıca toplantıda yapılacak projeye ilişkin vatandaşlar bilgilendirilecek.
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