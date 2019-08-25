Alanya'da arıtma sorunu çözülmüyor

ÇOK sayıda turistik tesis ve konutun arasında kalan otogar bölgesindeki arıtmadan yükselen koku herkesi bunaltıyor. Her yıl milyonlarca turiste ev sahipliği yapan Alanya’da, arıtmadan yayılan kötü kokular hem bölge halkını mağdur ediyor, hem de turizmi baltalıyor. Alanya Atık Su Arıtma Tesisi, Alanya Otogarı ile çok yakın bir mesafede yer alıyor ve etrafında çok sayıda turistik tesis bulunuyor. Etrafa yayılan koku ise turizmi baltaladığı, kent imajına zarar verdiği gibi vatandaş ve esnafı da rahatsız ediyor. Arıtmadan yayılan kötü kokular, gözlerin yeniden Antalya BŞB'ye çevrilmesine neden olurken, sorun çözümsüzlüğünü koruyor. Yapımının üzerinden geçen zaman içerisinde yerleşim birimlerinin tam ortasında kalan arıtma, kentin kaç yıl sonrasını planlayabildiğimiz gerçeğini de gözler önüne seriyor. Zaman içerisinde yerleşim birimlerinin ortasında kalan arıtma, yaydığı kötü koku itibariyle yerli-yabancı çok sayıda insanı mağdur ediyor, kent imajını zedeliyor.