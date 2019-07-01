Alanya'da arıtma neden kokuyor?

HER yıl milyonlarca turiste ev sahipliği yapan Alanya’da, arıtmadan yayılan kötü kokular hem bölge halkını mağdur ediyor, hem de turizmi baltalıyor. Alanya Otogarı ile çok yakın bir mesafede yer alan, etrafında pek çok turistik tesisin de bulunduğu Alanya Atık Su Arıtma Tesisi, hem turistleri, hem de çevreye yaşayan vatandaş ve esnafı bunalttı.

Önceki hafta Alanya sahilleri sineklerin istilasına uğramıştı. Sinekle mücadele devam ederken, son olarak da arıtmadan yayılan kötü kokular gözlerin yeniden Antalya BŞB'ye çevrilmesine neden oldu. Yapımının üzerinden geçen zaman içerisinde yerleşim birimlerinin tam ortasında kalan arıtma, yaydığı kötü koku ile yerli-yabancı çok sayıda insanı mağdur ediyor. Vatandaş "Yaklaşık 1 aydır arıtmadan kötü kokular yükseliyor. Bu sürede kokunun kaynağı niçin tespit edilemedi? Bu sorun ne zaman sona erecek?" diye soruyor. Turizmciler de, turistlerin kokudan rahatsız olduğunu belirtiyor.