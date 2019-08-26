Alanya'da arıtma kokusuna tepki: 'Dayanacak gücümüz kalmadı'

HER yıl milyonlarca turiste ev sahipliği yapan Alanya’da, otogar yanında bulunan Arıtma Tesisi'nden yayılan kötü kokular hem bölge halkını mağdur ediyor, hem de turizmi baltalıyor. Yeni Alanya'nın daha önce üç kez gündeme getirdiği arıtmadan yayılan koku, son günlerde etkisini daha da arttırdı.

BŞB, ilk haberimizin ardından yaptığı açıklamada "En iyi teknolojiyi kullanıyoruz, koku yok denecek kadar az" demişti ancak uzun süredir durum hiç de öyle değil. Yüksek turizm sezonunda yaşanan bu sorun nedeniyle vatandaş, esnaf ve turizmci öfkeli. Herkes BŞB'den acil çözüm bekliyor.

'KOKU AKŞAMLARI ARTIYOR'

Bölge sakinleri, Alanya'nın yeni nesil kanalı Dim TV'nin (dimtv.tv) sorularını yanıtladılar. Bir bölge esnafının yakını olan Nadire Güzel, kokunun aşırı derecede insanları rahatsz ettiğini belirterek "Özellikle akşam saatlerinde kokudan durulmuyor. Normal şartlarda dayanılacak bir koku değil. Akşamları dükkanlarımızın önünde otururken, kokunun ne kadar kötü olduğunu hissedebiliyoruz" dedi.

Bölgede gıda üzerine işletmesi olan Kerim Tatlı da müşterilerinin rahatsız olduğunu söyleyerek “Herkes gibi müşterilerimiz de rahatsız oluyor. 10 yıldır buradayım ve bu sorun o zamandar beri var. Nitekim çevremizde de bir çok otel var. Dolayısıyla işlerimizi de kötü etkiliyor" dedi.

'TATİLE GELDİK, PİŞMAN OLDUK'

Tatil için geldiği Alanya'da Arıtma Tesisi karşısında konaklayan Neşe Taşdoğan ise "Tatil için geldik ama pişman olduk. Çok kötü kokular geliyor. Çok rahatsız oluyoruz ama elimizden bir şey gelmiyor. Akşam saatlerinde koku giderek artıyor" diye konuştu.