Alanya'da arife günü hangi pazarlar kurulacak?
Alanya Pazarcılar Odası Başkanı Hasan Yiğit, Arefe Günü(yarın) Alanya merkez ve bazı mahallelerde pazar yerlerinin vatandaşların bayram alışverişlerini yapabilmeleri için açık olacağını açıkladı
GÜNCEL 09.08.2019, 18:32 09.08.2019, 18:53 Enes Subaşı
KURBAN Bayramına az bir süre kala vatandaşları alışveriş telaşı sararken Alanya Pazarcılar Odası Başkanı Hasan Yiğit Arefe günü bazı pazar yerlerinin açık olacağını açıkladı. Yiğit, "İdrak edeceğimiz Kurban Bayramı öncesi Arefe günü Cikcilli, Konaklı ve Mahmutlar’da yerleri açık olacaktır. Bayramın birinci gününde Alanya’da hiçbir Pazar yeri açık olmayacak. Bayramın 2’nci gününden itibaren aynı şekilde tüm Pazar yerleri normal gününde açılmaya devam edecektir. Şimdiden Kurban Bayramının hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Tüm Alanya halkımızın ve esnaflarımızın bayramı mübarek olsun" dedi.
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