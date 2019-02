Alanya'da arıcılık kursu başladı

ARICILIK kursunun ilk dersine Alanya Tarım ve Orman İlçe Müdürü Mehmet Rüzgar, uzman teknik personelle birlikte katıldı. İlçe Müdürü Rüzgar arıcılık kursunun açılışında yaptığı konuşmasında, her yıl yeni arıcılar yetiştirmek üzere arıcılık kursu açtıklarını, arıcılık kursuna bu yıl toplam 88 kişinin başvuru yaptığını ve eğitimlerin başladığını belirtti. Kursiyerlere, arıcılık konusunda uzman olan teknik personelin eğitim vereceğini anlatan Rüzgar, arıcılık kursunun hafta içi her gün saat 18.00 ile 21.00 arasında devam edeceğini ifade etti. Rüzgar, arıcılığın teknik bilgi ve beceri gerektiren bir meslek olduğunu ifade ederek sözlerine şu şekilde devam etti: "İlçemiz arıcıların kışlık başkenti olarak önemli bir konuma sahip. İlçemizde arıcılık mesleğine her yıl ilgi artarak devam etmekte. Arıcılık kursunda siz kursiyerlerimize Tarım ve Orman Bakanlığımızın kovan başına verdiği destekler, arı yetiştiriciliği, arı ırkları, arı ailesi, bal ve hasadı, arı hastalıkları ile gezginci arıcılık konularında ayrıntılı olarak bilgiler ve eğitim vereceğiz. Ayrıca teorik, görsel sunumlu ve arılıkta pratik uygulamalı eğitimlerle kursumuz sürecek. Arıcılık kursumuz sonunda başarılı olan kursiyerlerimize sertifika vereceğiz.”