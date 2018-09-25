Alanya'da 'Antep fıstığı' üretimi başladı 

TÜRKİYE'DE ve tropikal iklim bölgelerinde yetişen hemen hemen tüm meyve ve sebzelerin üretilebildiği Alanya'da 'Antep fıstığı' üretimi de başladı.

Emekli öğretmen Duran Karaoğlu, Antep fıstığı üretimi denemelerinden olumlu sonuç aldı. Karaoğlu "Alanya'nın Hacımehmetli Mahallesi'nin yaylası Köprübaşı'nda nihayet denemeler sonuç verdi. Bu yıl ilk defa Antep fıstığı ürünümüzü aldık. Rakım 1100 metre. Allah hayırlı eylesin" dedi.

ANTEP FISTIĞI HAKKINDA

Antep fıstığı, Şam fıstığı olarak da bilinir ve sakız ağacıgiller familyasına aittir. Mango meyvesi, sumak, zehirli sarmaşık, biber ağacı, sakız ağacı gibi bitkilerle aynı familyadandır. Antep fıstığı çerezcilikte, tatlıcılıkta çokça kullanılır. Ayrıca, eczacılıkta öksürük şurubu yapımında kullanılır.

Antep fıstığının anavatanı Türkmenistan, İran ve Türkiye’dir ve Türkiye dünya Antep fıstığı üretiminde ilk üç sırada yer alır. İran, ABD ve Türkiye dünyada en çok Antep fıstığı üretimi yapan ülkelerdir. Türkiye’de en fazla Antep fıstığı üretimi Gaziantep, Şanlıurfa, Siirt, Kahramanmaraş, Adıyaman, Diyarbakır illerinde yapılır. Türkiye’de en fazla Şanlıurfa'da yetişiyor ancak işleme, pazarlama, ihracat daha çok Gaziantep üzerinden gerçekleşiyor.