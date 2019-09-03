Alanya'da anlamlı kutlama! 32 yıllık polis yaş gününde emekli oldu 

Mehmet AL

Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğünde 19 yıldır çeşitli kadrolarda başarıyla görev yapan polis memuru Hüseyin Alataş doğum gününde yaş haddinden dolayı emekliye ayrıldı. Alataş Emniyet Müdürü Alper Avcı tarafından makamında ağırlanarak 55'nci yaş gününü pastayla kutladı. Alper Avcı emekli polis memuruna bundan sonraki hayatında başarı, huzur ve mutluluk diledi.