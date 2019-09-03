Alanya'da anlamlı kutlama! 32 yıllık polis yaş gününde emekli oldu
Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğünde 19 yıldır görev yapan Hüseyin Alataş 55 yaşına adım attığı gün emekli oldu. Alataş'a Emniyet Müdürü Alper Avcı makamında sürpriz yaparak yaş günü pastası ile Alataş'ın kutladı.
GÜNCEL 03.09.2019, 13:29 Melike Temir
Mehmet AL
Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğünde 19 yıldır çeşitli kadrolarda başarıyla görev yapan polis memuru Hüseyin Alataş doğum gününde yaş haddinden dolayı emekliye ayrıldı. Alataş Emniyet Müdürü Alper Avcı tarafından makamında ağırlanarak 55'nci yaş gününü pastayla kutladı. Alper Avcı emekli polis memuruna bundan sonraki hayatında başarı, huzur ve mutluluk diledi.
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