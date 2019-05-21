Alanya'da anlamlı etkinlik: Şehit aileleri unutulmadı

ULU Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkışının 100. yıldönümünü de kutlayan miniklere, Alanya'da yaşayan şehit ailelerinin yanı sıra Belediye Başkanı Adem Murat Yücel’in Yıldız Yücel ve Milliyetçi Hareket Partisi Alanya İlçe Kadın Kolları Başkanı Sevim Bulut da eşlik etti. Okul bahçesinde gerçekleştirilen etkinlik, saygı duruşu ve İstiklal Marşı okunması ile başladı. Ardından Okul Müdürü Mustafa Karagedik, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutlayarak, davetlerine icabet eden şehit ailelerine teşekkür etti. Alanya Milli Eğitim Müdür Vekili Atilla Koçyiğit, "Başlattığımız Sıfır Atık Projesi'ne katılımlarından dolayı Hacıkadiroğlu öğrencilerine teşekkür ederiz" diyerek, etkinliğin onur konuğu olan şehit ailelerini selamladı. Etkinlik, öğrencilerin halk oyunları, müzik ve atıklardan yapılan kıyafetleri sergiledikleri defile gösterileriyle devam etti. Defilede şehit haberlerinin bulunduğu gazete kupürlerinden hazırlanan ve üzerinde şehitlerimizin fotoğraflarının bulunduğu kıyafet büyük alkış aldı. Sergi açılışını şehit yakınları kestikleri kurdele ile yaptı.

Güncelleme Tarihi: 22 Mayıs 2019, 01:07