Alanya'da anlamlı etkinlik

DİNLENEN Kent Konseyi gönüllüleri ile orman alanında çevre temizliği yapıldı ve piknik yapan vatandaşlara çöp torbaları dağıtılarak çevrenin önemine vurgu yapıldı. Doğa yürüyüşüne Alanya Kent Konseyi Başkanı Nurhan Özcan ve 7’den 70’e bir çok Alanyalı vatandaş katılım sağladı.

Alanya Kent Konseyi Başkanı Nurhan Özcan “Kent Konseyi olarak en çok önem verdiğimiz konuların başında çevre geliyor, vatandaşlarımızla çevre bilincinin geliştirilmesi için çeşitli faaliyetler yapıyoruz. Bu doğa yürüyüşü ve ardından gerçekleştirdiğimiz çevre temizliği etkinliği bunlardan biridir. Doğa, insanlarımızın vazgeçemeyecekleri alanlardan biridir. Alanya’da doğanın tahrip edilmesi önlenmelidir. Çocuklarımıza bırakacağımız temiz bir doğa için 7’den 70’e hep birlikte çalışıyoruz. Bu alanda çalışmalarımıza, Alanya’nın çevresine ve doğasına sahip çıkmaya devam ediyoruz. Tüm kurum ve kuruluşlarla, STK’larla, odalarla organize bir şekilde çalışmalarımızı yürütüyoruz. Bu etkinlikte bizlere sponsor olan Ertekin Tur’a ve sahibi Kamil Ertekin’e de teşekkür ediyoruz" dedi.

