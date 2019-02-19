Alanya'da anlamlı bağış

ALANYA Belediye Başkanı Adem Murat Yücel’in Alanya’ya kazandırdığı Türkiye’nin en kapsamlı ve modern hayvan barınağı olan Demirtaş Sahipsiz Hayvan Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'ni Can Anaokulu öğrencileri ziyaret ettiler. Özel hazırladıkları dövizler ve mamalar ile merkeze giden öğrencileri, merkez kapısında Alanya Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü Ali Yavuz karşıladı. Yavuz, öğretmen ve öğrencilere barınak ile ilgili bilgi verip, üniteleri gezdirdi. Alanya Belediyesi veterinerleri de öğrencilerin sorularını yanıtlayıp, onlarla yakından ilgilendi.

