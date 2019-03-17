Alanya'da Anadolu Nefesli Beşlisi'nden muhteşem konser

ALANYA Şehit Ömer Halisdemir Ortaokulu müzik öğretmeni Silvan Güneş'in 2015 yılında oluşturduğu okul korosu, Türkiye'nin en önemli üflemeli müzik gruplarından olan Anadolu Nefesli Beşlisi'nin dikkatini çekti. Okulun 638 kişilik öğrenci korosuyla bir araya gelen Anadolu Nefesli Beşlisi, öğrencilerle birlikte Çanakkale Türküsü‘nü seslendirdi. Performansta şehitlerin anıldığı sırada duygusal anlar da yaşandı.

Flütte Cem Önertürk, obuada Ufuk Soygürbüz, klarnette Kıvanç Fındıklı, fagotta Ozan Evruk ve kornoda Hüseyin Uçar’ın yer aldığı

Anadolu Nefesli Beşlisi’ni konuk eden Şehit Ömer Halisdemir Ortaokulu öğrencileri hayatlarında ilk kez çok sesli müziği canlı olarak dinleme fırsatı buldular. Öğrencilere mini bir konser veren Anadolu Nefesli Beşlisi, daha sonra kendilerine eşlik eden 638 öğrenci ile birlikte ‘Çanakkale Türküsü ’nü seslendirdiler. Anadolu Nefesli Beşlisi ve öğrencilerin bu performansı ise kliplendirildi. Anadolu Nefesli Beşlisi gibi alanlarında uzman müzisyenlerle birlikte klip çekme ayrıcalığına erişen öğrencilerinin çok mutlu olduklarını söyleyen Okul Müdürü Ahmet Ünalan, bu buluşmanın düşündüğünden çok daha güzel olduğunu söyleyerek, başta Anadolu Nefesli Beşlisi olmak üzere, okulun müzik öğretmeni Silvan Güneş'e ve çalışma arkadaşlarına teşekkür etti. Hazırlanan klibin Alanya’nın ve okulun tanıtımına katkı sağlayacağını söyleyen Ünalan, “2015 yılında eğitim öğretim hayatına başlayan okulumuzda tüm etkinlikler okul korosu eşliğinde gerçekleştiriliyor. Öğrencilerimizin tamamı hem flüt çalıyor hem de söylüyor. Bu örnek bir başarıdır tüm ekip arkadaşlarıma teşekkür ederim” dedi. Müzik topluluğunun obua sanatçısı Ufuk Soygürbüz etkinlik ile ilgili olarak yaptığı açıklamada, “Anadolu Nefesli Beşlisi olarak elimizden geldiğince müziğin birleştirici ve geliştirici gücünü genç nesillerle paylaşmaya çalışıyoruz. Grup olarak Silvan Güneş’in öğrencilerinin topluca müzik yapma istekleri bizi çok heyecanlandırdı. Konser için gelmiş olduğumuz Antalya’dan Alanya’ya gelerek öğrencilerle çok keyifli ama bir yandan da şehitlerimizi anarak hüzünlendiğimiz bir gün geçirdik. 2015 yılında, yeni kurulan bir okul olmasına rağmen çok başarılı, ilgili, meraklı ve gözleri pırıl pırıl parlayan bir nesil yetiştiren başta okul müdürü Ahmet Ünalan ve tüm çalışma arkadaşlarına derin teşekkürlerimizi ve saygılarımızı sunarız” şeklimde konuştu.

Güncelleme Tarihi: 17 Mart 2019, 19:17