Alanya'da Altınbaş Halk Günleri

TÜRKİYE mücevher sektörünün lider markası Altınbaş, tarihinde ilk kez gerçekleştirdiği halk günleri ile 10 bin parçaya yakın ürünü maliyet fiyatları ile müşterileriyle buluşturuyor. Altınbaş’ın halk günlerine vatandaşların yoğun ilgi gösterdiğini söyleyen Altınbaş Mağazası sahibi Seyithan Aladağ, tüm Alanyalıları Alanya Belediyesi karşısı, McDonalds yanındaki mağazasına davet etti. Mağaza önünde kurulan çadırda elmas, pırlanta, bilezik, yüzük, kolye ve setlerden oluşan ürün yelpazesinde yeni evlenecek çiftler ya da uygun fiyata mücevher sahibi olmak isteyenlere satış yaptıklarını belirten Aladağ, 5 Kasım Pazar akşamı sona erecek kampanya kapsamında mağaza fiyatı 2 bin 300 TL olan tek taş yüzüğün 990 TL'ye, 400 liralık altın kolyenin ise 179 liraya satıldığını, Alanyalıların bu fırsatı kaçırmamaları gerektiğini söyledi.