Alanya'da Altınbaş Halk Günleri

TÜRKİYE mücevher sektörünün lider markası Altınbaş, tarihinde ilk kez gerçekleştirdiği halk günleri ile 10 bin parçaya yakın ürünü maliyet fiyatları ile müşterileriyle buluşturuyor. Altınbaş’ın halk günlerine vatandaşların yoğun ilgi gösterdiğini söyleyen Altınbaş Mağazası sahibi Seyithan Aladağ, tüm Alanyalıları Alanya Belediyesi karşısı, McDonalds yanındaki mağazasına davet etti. Mağaza önünde kurulan çadırda elmas, pırlanta, bilezik, yüzük, kolye ve setlerden oluşan ürün yelpazesinde yeni evlenecek çiftler ya da uygun fiyata mücevher sahibi olmak isteyenlere satış yaptıklarını belirten Aladağ, 5 Kasım Pazar akşamı sona erecek kampanya kapsamında mağaza fiyatı 2 bin 300 TL olan tek taş yüzüğün 990 TL'ye, 400 liralık altın kolyenin ise 179 liraya satıldığını, Alanyalıların bu fırsatı kaçırmamaları gerektiğini söyledi.
DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?
Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay.
Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.