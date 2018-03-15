Alanya'da Alperen Ocakları'ndan anlamlı kampanya

Haber: Alper KUTAY

ALANYA Alperen Ocakları Başkan Yardımcısı Avni Erdoğan, "Afrin Operasyonu'nun bugün 56. günü. Bu süreçte başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere aziz şehitlerimizi bir kez daha rahmetle anar, yaralılarımıza acil şifalar dilerim. Sadece Afrin değil, doğu bölgemizde askerlerimiz, kahramanca ülkemizin birlik ve bütünlüğü için canları pahasına mücadele ediyor. Askerlerimizin bu mücadelesine bir nebze de olsa destek olmak ve yanlarında olduğumuzu hissettirmek için Alanya Alperen Ocakları olarak 'Vatan Sana Kanım Feda' temalı bir kan bağış kampanyası başlattık. 17 Mart Cumartesi günü saat 10.00'da Mola Kavşağı Atatürk Anıtı önünde kurulacak Kızılay çadırında başlayacak kampanyamız akşam saat 17.00'ye dek devam edecek. Kampanyamıza destek olan başta Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel’e, belediye başkan yardımcıları ile tüm belediye çalışanlarına, 24 saat kan ihtiyacımızı karşılayan Kızılay Başkanı Dr. Kerem Kınık ve ekibine şükranlarımızı sunarız. Tüm Alanya halkını Cumartesi günü kampanyamıza destek olmaya davet ediyoruz. Kanımızın son damlasına kadar kahraman Mehmetçiğimizin yanındayız" dedi.