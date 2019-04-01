Alanya'da Alman turistin acı sonu

Alanya'da yerleşik yaşayan 89 yaşındaki Alman erkek turist evinde ölü bulundu 

Alanya'da Alman turistin acı sonu
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Mehmet AL
ALANYA'YA bağlı İncekum Mahallesi'ndeki bir sitede yerleşik yaşayan Alman Wolfgang Willi Specht’den (89) bir süredir  haber alamayan komşuları durumu jandarmaya bildirdi. İhbar üzerine olay yerine Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı ve sağlık ekipleri sevk edildi. Savcılıktan alınan izinle evin kapısını çilingir yardımıyla açtırarak giren ekipler Alman turistti hareketsiz yatarken buldu. Evde yapılan incelemenin ardından Wolfgang Willi Specht’in cenazesi otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

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