Alanya'da Alman turistin acı sonu

Mehmet AL

ALANYA'YA bağlı İncekum Mahallesi'ndeki bir sitede yerleşik yaşayan Alman Wolfgang Willi Specht’den (89) bir süredir haber alamayan komşuları durumu jandarmaya bildirdi. İhbar üzerine olay yerine Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı ve sağlık ekipleri sevk edildi. Savcılıktan alınan izinle evin kapısını çilingir yardımıyla açtırarak giren ekipler Alman turistti hareketsiz yatarken buldu. Evde yapılan incelemenin ardından Wolfgang Willi Specht’in cenazesi otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.