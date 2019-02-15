Alanya'da 'Alanyalı' azınlık

Kübra DUMAN

TÜRKİYE İstatistik Kurumu (TÜİK) Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi resmi sonuçları şubat ayının başında açıklandı. TÜİK rakamlarına göre, Alanya’nın 2017’de 299 bin 464 olan nüfusu yüzde 4.29 oranında artarak 312 bin 319’a yükseldi. Yeni Alanya, Antalya’nın merkez ilçelerinin ardından en fazla nüfus yoğunluğuna sahip Alanya’da ikamet eden nüfusu mercek altına aldı.

ALANYA’NIN YÜZDE 40.59’U ALANYALI

Derlediğimiz verilere göre, Alanya’da yaşayan 312 bin 319 kişiden yalnızca yüzde 40.59’u (126 bin 772) Alanyalı. Alanya dışında Antalya merkez ve diğer ilçeleri dahil 81 ilden gelerek Alanya’ya yerleşenlerin oranı yüzde 52.11 (162 bin 775) iken, Antalya’nın diğer ilçelerinden gelerek Alanya’da ikamet edenlerin oranı yüzde 15.67 (23 bin 568). Yaklaşık 22 bin 770 yerleşik yabancının ikamet ettiği Alanya’da yabancıların nüfusa oranı ise yüzde 7,30.

ALANYA’DA EN ÇOK GÜNDOĞMUŞLU VAR

Antalya nüfusuna kayıtlı 150 bin 340 kişinin yaşadığı Alanya’ya Antalya’nın diğer ilçelerinden yerleşenlerin sayısı 23 bin 568. Antalya’nın ilçelerinden Alanya’ya en fazla yerleşim 10 bin 189 kişi ile Gündoğmuş oldu. Gündoğmuş’u 8 bin 999 kişi ile Gazipaşa ve bin 349 kişi ile Manavgat izledi. Diğer ilçelerde ise durum şu şekilde: Akseki: 524, Elmalı: 203, Finike: 63, Kaş: 91, Korkuteli: 273, Kumluca: 74, Serik: 566, Demre: 15, İbradı: 59, Kemer: 36, Aksu: 129, Döşemealtı: 129, Kepez: 213, Konyaltı: 48, Muratpaşa: 608.

AKDENİZ’İN GÖZDESİYİZ

Alanya’da, Türkiye’nin 7 coğrafi bölgesinde bulunan 81 ilden 162 bin 775 kişi yaşıyor. Başka il nüfusuna kayıtlı vatandaşların arasında Konya 12 bin 226 kişi ile ilk sırada yer alıyor. Kentte en fazla 54 bin 160 kişi ile Akdeniz Bölgesi illerinden yerleşenler ikamet ediyor. Akdeniz Bölgesi’ni 42 bin 297 kişi ile İç Anadolu ve 21 bin 908 kişi ile Güneydoğu Anadolu Bölgesi izliyor. İşte bölge bölge bölge Alanya’da ikamet eden vatandaşların sayıları:

AKDENİZ BÖLGESİ (ALANYA HARİÇ): 54 BİN 160 (%17.34)

Adana: 5 bin 189, Mersin: 6 bin 71, Hatay: 7 bin 506, Kahramanmaraş: 5 bin 990, Burdur: Bin 120, Isparta: 2 bin 4, Osmaniye: 2 bin 712.

EGE BÖLGESİ: 7 BİN 233 (%2.31)

İzmir: Bin 241, Muğla: 391, Aydın: 683, Denizli: 966, Uşak: 368, Manisa: 762, Kütahya: 779, Afyonkarahisar: 2 bin 39.



MARMARA BÖLGESİ: 8 BİN 828 (%2.82)

İstanbul: 3 bin 930, Balıkesir: 914, Bursa: bin 42, Çanakkale: 270, Sakarya: 820, Kocaeli: 461, Yalova: 109, Tekirdağ: 340, Edirne: 299, Bilecik: 343, Kırklareli: 300.

KARADENİZ BÖLGESİ: 16 BİN 893 (%5.40)

Trabzon: Bin 460, Samsun: 2 bin 17, Sinop: 431, Gümüşhane: 346, Giresun: 700, Rize: 928, Ordu: Bin 437, Artvin: 528, Çorum: 2 bin 133, Kastamonu: 812, Karabük: 411, Bartın: 290, Bayburt: 191, Zonguldak: Bin 128, Düzce: 417, Bolu: 947, Tokat: Bin 834, Amasya: 883.

İÇ ANADOLU BÖLGESİ: 42 BİN 297 ((%13.57)

Ankara: 4 bin 635, Eskişehir: Bin 939, Konya: 12 bin 226, Yozgat: 2 bin 891, Sivas: 3 bin 325, Kırşehir: 2 bin 47, Niğde: Bin 257, Aksaray: Bin 600, Nevşehir: Bin 30, Kayseri: 4 bin 899, Karaman: 4 bin 67, Kırıkkale: Bin 599, Çankırı: 782.

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ: 11 BİN 456 (%3.66)

Malatya: 3 bin 189, Bingöl: 346, Van: Bin 616, Hakkari: 103, Ağrı: 585, Iğdır: 171, Muş: 380, Bitlis: 432, Erzincan: 695, Elazığ: Bin 481, Ardahan: 243, Kars: 826, Tunceli: 342, Erzurum: Bin 260.

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ: 21 BİN 908 (%7.01)

Diyarbakır: 4 bin 159, Şanlıurfa: 2 bin 846, Mardin: 4 bin 9, Gaziantep: 3 bin 967, Adıyaman: 3 bin 676, Siirt: Bin 282, Batman: 873, Kilis: 623,

Şırnak: 473.