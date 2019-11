Alanya'da akademisyenleri dinlediler

Hakan ŞİMŞEK

ALANYA Alaaddin Keykubat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ekrem Kalan, ALKÜ Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Hüseyin Lakadamyalı, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Burak Yuluğ ve tıp fakültesi öğretim üyeleri, hastanenin konferans salonunda düzenlenen akademik toplantıda bir araya geldi. Prof. Dr. Hüseyin Lakadamyalı, Prof. Dr. Ekrem Kalan ile birlikte ortak kullanım anlaşmasına istinaden ortak hareket ettiklerini bu kapsamda birçok yeni projeye imza atmaya hazırlandıklarını söyledi. Prof. Dr. Lakadamyalı; öğretim üyelerine seslenerek, ”Hastanemizin kalitesini arttırmak adına sizlerin sorunlarını ve çözüm önerilerini birebir dinlemek, bunları not alıp hayata geçirmek için bugün burada bir araya geldik" dedi.

‘KRİTERİMİZ KALİTEYİ ARTTIRMAK’

ALKÜ Rektörü Prof. Dr. Ekrem Kalan, yönetim birimi olarak vizyonlarını, yeni yapılanma planlarını, projelerini, izleyecekleri stratejik yönetim anlayışını öğretim üyeleri ile paylaştı. Prof. Dr. Ekrem Kalan, amaçlarının yönetim değil, yönetişim yani birlikte ve etkileşerek ortaklaşa yönetmek olduğunu söyledi. Prof. Dr. Kalan, ”Bizler tek adam yönetim anlayışı yerine sizlerle birlikte kurumumuzu yönetmek istiyoruz. Bunun için de bir araya gelip üniversitenin yeni yönetimiyle tanışmanızı, sorunlarınızı bizimle paylaşmanızı ve bu konuda çözüm önerilerinizi birebir dinlemek bu platformda tartışmak istedik. İzlenecek stratejik adımlarda sizlerin görüş ve önerileri bizlere yol gösterecektir. Göreve başladığımız günden beri sizlere 5 adım birden yürüyoruz. Kriterimiz ise üretmek, kaliteyi arttırarak en üst seviyeye getirmektir. Bunun için de daha sistematik bir şekilde daha anlaşılır ve emin adımlarla gitmek istiyoruz. Aynı hedef doğrultusunda hep birlikte daha iyiye daha güzele gideceğimize inancım sonsuzdur“ dedi. Söyleyişi tadında geçen toplantıda öğretim üyeleri yaşadıkları sorunları ALKÜ Rektörü Prof. Dr. Ekrem Kalan ve Başhekim Prof. Dr. Hüseyin Lakadamyalı ile paylaştı. Öğretim üyelerinin gündeminde; yeni atama kriterleri, nitelikli yardımcı sağlık eleman eksikliği, patent çalışmaları, akademik çalışmaların yer aldığı bilimsel dergi çalışmaları ve çalışma alanları ile çalışacakları materyaller vardı.

‘DAHA SIK BİR ARAYA GELECEĞİZ’

Prof. Dr. Hüseyin Lakadamyalı birlikte hareket etmek adına bu tür toplantıların sık sık gerçekleşeceğini bildirdi. Başhekim Lakadamyalı, ”Toplantıda konuşulanların her birini not aldık. Bu doğrultuda bizlerin üzerine düşen görevi yerine getirmek adına çalışmalarımızı başlatacağız. Tecrübesi ve yeni yönetim anlayışı ile çalışmalarımıza katkı sağlayan ve aynı hedef doğrultusunda birlikte yol aldığımız Rektörümüz Prof. Dr. Ekrem Kalan’a ve akademik bilgileri ile hastaneye vermiş olduğunuz katkılardan dolayı sizlere teşekkür ederim” diye konuştu.