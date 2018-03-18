Alanya'da Ak Gençlik'ten 'Çanakkale' çadırı

Haber: Alper KUTAY
VATANDAŞLARIN teşekkür ettiği Yılmaz İçmen, yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü dolayısıyla çadır kurup genç kardeşlerimizi bilgilendirmek için broşür dağıttık ve lokum ikramında bulunduk. Geleceğin ecdat kavramıyla ve bilinciyle daha güzel olacağına inanıyoruz. Dün Seyit Onbaşı'ydık, 15 Temmuz’da Ömer Halisdemir olduk, bugün ise Fatih Uysal’ız. Çanakkale o gün de geçilmedi, bugün de geçilmez.”
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