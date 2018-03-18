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19 Mart Günlük Burç Yorumu

Alanya'da Ak Gençlik'ten 'Çanakkale' çadırı

Adalet ve Kalkınma Partisi (Ak Parti) Alanya İlçe Teşkilatı Gençlik Kolları Başkanı Yılmaz İçmen ve ekibi, Çanakkale Zaferi anısına kurduğu çadırda broşür ve bayrak dağıtıp ecdadı minnetle yâd etti

Alanya'da Ak Gençlik'ten 'Çanakkale' çadırı

Adalet ve Kalkınma Partisi (Ak Parti) Alanya İlçe Teşkilatı Gençlik Kolları Başkanı Yılmaz İçmen ve ekibi, Çanakkale Zaferi anısına kurduğu çadırda broşür ve bayrak dağıtıp ecdadı minnetle yâd etti

18 Mart 2018 Pazar 22:59
Alanya'da Ak Gençlik'ten 'Çanakkale' çadırı
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Haber: Alper KUTAY

VATANDAŞLARIN teşekkür ettiği Yılmaz İçmen, yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü dolayısıyla çadır kurup genç kardeşlerimizi bilgilendirmek için broşür dağıttık ve lokum ikramında bulunduk. Geleceğin ecdat kavramıyla ve bilinciyle daha güzel olacağına inanıyoruz. Dün Seyit Onbaşı'ydık, 15 Temmuz’da Ömer Halisdemir olduk, bugün ise Fatih Uysal’ız. Çanakkale o gün de geçilmedi, bugün de geçilmez.”

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Anahtar Kelimeler:
ADALET Ve Kalkınma PartisiAlanya İlçe Teşkilatı Gençlik Kolları Başkanı Yılmaz İçmençanakkale Zaferi
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