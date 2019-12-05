Alanya'da ailesi Felek Naz’ı arıyordu: Bulundu
Güllerpınarı Mahallesi’ndeki evinden 10 gün önce çıkan 18 yaşındaki Felek Naz Ayhan’dan haber alınamıyordu. Son dakika bilgisine göre, genç kız İzmir'de bulundu
GÜNCEL 05.12.2019, 17:18 05.12.2019, 17:36
Mehmet AL
SON olarak Güllepınarı Mahallesi Recepoğlu Sokak’ta görülen Felek Naz Ayhan’ın ailesi kızlarından bir daha haber alamadı. Edinilen son dakika bilgisine göre, aranan genç kız otogarda polis ekiplerince kimlik sorgusunda bulundu. Ardından ifadesi alınmak üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü. İzmir Emniyet Müdürlüğünde ifadesi alınan Felek Naz’ın kendi istediği ile İzmir'e gittiğini söylemesi üzerine serbest bırakıldı.
Kaynak: YeniAlanya Bildirim
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