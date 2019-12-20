Alanya'da aidiyet ve kurum kültürü anlatılacak

ALANYA Ticaret ve Sanayi Odası (ALTSO) Akademi’nin 2019 yılı 2. dönem kişisel gelişim seminerleri devam ediyor. ALTSO Akademi’nin kişisel gelişim seminerleri bugün Hüseyin Merviş’in konuşmacı olarak katılacağı ‘Aidiyet ve Kurum Kültürü’ semineri ile devam edecek. Saat 10.00’da ALTSO Konferans Salonu’nda başlayacak seminere katılım ücretsiz. Semineri izleyenlere katılım belgesi verilecek.