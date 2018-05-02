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Alanya'da ağaca takılan paraşütçüler kurtarıldı

Alanya'da yamaç paraşütüyle havalandıktan sonra mecburi iniş sırasında ağaçlara takılarak düşen ve mahsur kalan 2 kişi, AKUT ekipleri tarafından kurtarıldı

Alanya'da ağaca takılan paraşütçüler kurtarıldı

Alanya'da yamaç paraşütüyle havalandıktan sonra mecburi iniş sırasında ağaçlara takılarak düşen ve mahsur kalan 2 kişi, AKUT ekipleri tarafından kurtarıldı

02 Mayıs 2018 Çarşamba 22:12
Alanya'da ağaca takılan paraşütçüler kurtarıldı
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ALANYA'NIN Mahmutlar Mahallesi'ne 19 kilometre uzaklıkta ve bin 650 metre rakımlı Cebel-i Reis Dağı’ndaki yamaç paraşütü parkurundan önceki gün akşam saatlerinde havalanan 2 kişi hava şartlarından dolayı bir süre uçtuktan sonra inmek istedi. Rüzgarın sert esmesinden dolayı dengede kalamayan ikili iniş yaptığı sırada ağaçlara takıldı ardından sert şekilde çalılık alana düştü. Ormanda mahsur kalan 2 kişinin olduğu bilgisine ulaşan Arama Kurtarma Derneği (AKUT) Alanya ekipleri harekete geçti. Kazazedelerin bulunduğu bölgeye yaklaşık 45 dakika içinde giden ekipler, kurtarma çalışmalarına başladı. İkili, sağlık kontrolü yapıldıktan sonra mahsur kaldıkları bölgeden çıkartılarak, AKUT ekipleri tarafından yetkililere teslim edildi. Kazazedelerin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

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AğaçlaraAğaçlarAlanya
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