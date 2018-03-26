Alanya'da Afrin şehitleri için yarış

ÖMER Halisdemir Ortaokulu’nda yapılan turnuvaya 8 yaş altı, 10 yaş altı ve 14 yaş altı kategorilerinde 335 sporcu katıldı. Üç kategoride yapılan karşılaşmaların sonunda 8 yaş altı kategorisinde Utku Kaya birinci, Akın Akdağ ikinci ve Metehan Rıfat Yiğit üçüncü oldu. 10 yaş altı kategorisinde Taha Yasir Gültekin birinci, Mehmet Efe Yılmaz ikinci, Ahmet Utku Şanlı üçüncü olurken 14 yaş altı kategorisinde Egemen Arda Sezer birinci, Bayram Mazmanoğlu ikinci, Yunus Büyükkafes ise üçüncü oldu. Dereceye giren sporculara madalya ve kupaları Milli Eğitim Şube Müdürü Mustafa Erdoğan, Türkiye Satranç Federasyonu Alanya Temsilcisi Uğur Öztürk, Bahçeşehir Koleji Ortaokul Müdürü Salih Erdemir ve Bahçeşehir Koleji Alanya Okul Aile Birliği Başkanı Gaye Aktay ve okul aile birliği üyeleri tarafından verilirken Turnuvaya katılan tüm sporculara Afrin Şehitlerimizi Anma Satranç Turnuvası katılım madalyası hediye edildi. Türkiye Satranç Federasyonu Alanya Temsilcisi Uğur Öztürk, turnuvanın düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkür etti.

Bahçeşehir Koleji Alanya Okul Aile Birliği Başkanı Gaye Aktay, Bahçeşehir Koleji Alanya olarak bu güzel turnuvaya katkı sağladıkları için mutlu olduklarını ifade etti. Aktay “Öğrencilerin yoğun ilgi ile katılım sağladıkları turnuvada, bu kadar heyecanlı ve istekli olmaları beni çok duygulandırdı. Alanya Kaymakamlığına, ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü’ne Türkiye Satranç Federasyonu ilçe temsilciliğine, Bahçeşehir Koleji Alanya Yöneticilerimize, şehrimize kazandırdıkları güzel çalışmalarından dolayı teşekkür eder, turnuvaya katılan sporcuların başarılarının daim olmasını dilerim" dedi.