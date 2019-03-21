Alanya'da Adalet Ormanı kuruldu

ADALET Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından başlatılan, Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen proje kapsamında Alanya’nın Demirtaş Mahallesi’ndeki 117. bölgede bulunan boş arazinin yaklaşık 5 bin 700 metrekaresine 'Alanya Adalet Ormanı' oluşturulması için 860 adet fidan dikildi. Düzenlenen fidan dikim törenine Alanya Cumhuriyet Başsavcısı Yasin Emre, Alanya Belediye Başkan Yardımcısı Ali Yenialp, Küresel Gazeteciler Konseyi (KGK) Kurucu Genel Başkanı ve Dim Medya A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Dim, Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekim Yardımcısı Dr. Nadir Aldemir, Alanya Adalet Komisyonu Başkanı ve Alanya 2. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Alper Saykal, Alanya Orman İşletme Müdürü Yücel Sönmez, hükümlüler, denetimli serbestlik yükümlülüğünü yerine getirenler ve çok sayıda konuk katıldı.

‘ULUS BİLİNCİNİ YERLEŞTİRMEK İSTEDİK’

Alanya Cumhuriyet Başsavcısı Yasin Emre, katılımcılara geldikleri için teşekkür etti. Emre "Hepinizi buralara kadar yorduk ama ‘İnsanı yaşat ki devlet yaşasın, insanı yaşat ki doğa yaşasın’ anlayışıyla hep birlikte bu anlamlı organizasyonu gerçekleştiriyoruz. Adalet Bakanı Sayın Abdülhamit Gül’ün himayesinde, Orman Bakanlığı ile yapılan protokol çerçevesinde bugün burada ceza infaz kurumumuzdaki hükümler ve denetimli serbestlik yükümlülerimizle birlikte, onların yeniden hayata adaptasyonu için böyle anlamlı bir organizasyon düzenledik. Hem hükümlü ve yükümlülerimizin tahliye olduktan sonra yeniden hayata adaptasyonları, ulus bilinci ve manevi değerlerinin yükselmesi noktasında oldukça faydalı bir organizasyon olduğunu düşünüyorum" dedi.

860 FİDAN TOPRAKLA BULUŞTU

Alanya Orman İşletme Müdürü Yücel Sönmez ise katılımcılara teşekkür ederek, günün anlamına ilişkin bir konuşma yaptı. Konuşmalar sonrası katılımcılar fıstık çamı, selvi, keçi boynuzu ve ardıç gibi 860 fidanı dikti ve can suyu verdi. Fidan dikimi sırasında katılımcılara çeşitli ikramlarda bulunuldu.

