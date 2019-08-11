Alanya'da acemi kasaplar hasteneye koştular 

Mehmet AL

KURBAN Bayramı namazlarını kılan Alanyalılar, ardından kurbanlarını kesmek için kolları sıvadı. Bir kısmı modern kesim alanlarını tercih ederken, bazıları ise kurbanını kendisi kesmek istedi. Kurban Bayramı’nın vazgeçilmezlerinden acemi kasaplar ise yine hastanede nefes aldı.vatandaşlardan 13 acemi kasap kurban yerine kendini keserken, elleri ve ayakları bezlerle sarılı halde Aladdin Keykubat Üniversitesi Araştırma ve Uygulama hastanesinin yolunu tuttu. ALKÜ hastanesine gelen acemi kasaplar yapılan müdahalelerin ardından taburcu edildi.