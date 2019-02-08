Alanya'da Abbas Güçlü izdihamı

EĞİTİM uzmanı gazeteci Abbas Güçlü’nün konuşmacı olduğu söyleşiye Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Er, Alanya CHP İlçe Başkanı Sefa Çorbacı, İYİ Parti İlçe Başkanı Yücel Apaydın, Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi (AHEP) Rektörü Mehmet Durdu Öner, Kent Konseyi Başkanı Nurhan Özcan, sivil toplum örgütü temsilcileri, eğitimciler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. Konferansın açılış konuşmasını yapan Kent Konseyi Başkanı Nurhan Özcan eğitimin önemine vurgu yaparak “2019 yılını eğitim yılı olarak ele alıyoruz. İnsanoğlu doğumundan itibaren eğitim alır ve eğitim süreci yaşam boyu devam eder. Çocuğun ilk eğitimi ailesi tarafından verilirken yaşamının ilerleyen sürecinde eğitim kurumlarla devam eder. İyi bir eğitim için kaliteli kurumlar gerekir. Önemli olan şey öğrenciye doğru eğitimi verebilmektir. Eğitim siyasetten ayrı tutulmalıdır. Gençlerin geleceği için önlerine çıkan en büyük sorun da kötü eğitimdir” diyerek kürsüyü eğitim uzmanı gazeteci Abbas Güçlü’ye bıraktı. Geçmişten günümüze gelen eğitim sistemindeki yanlışların ve velilerin öğrencileri yetiştirirken yaptıkları hataların yanısıra birçok konunun ele alındığı konferans büyük ilgi gördü. Vatandaşlarla birlikte söyleşiyi izleyen Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Güçlü’ye Alanya ipek kozasından yapılan bir tablo hediye ederek, Alanya’da ağırlamaktan onur duyduklarını söyledi.



Güncelleme Tarihi: 08 Şubat 2019, 23:52