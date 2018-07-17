Alanya'da 80 kişinin zehirlendiği olayda flaş gelişme

ALANYA'NIN Kestel Mahallesi'ndeki bir oteldeki tatilcilerden bazıları kusma, mide bulantısı şikayetleri ile geçtiğimiz hafta hastaneye götürüldü. Günün ilerleyen saatlerinde ise çoğunluğu çocuk çok sayıda tatilcide benzer şikayetlerin görülmesi, çocukların fenalaşıp otel koridorlarına kusmaya başlaması üzerine sağlık ekiplerine haber verildi. Rahatsızlananlar, otele sevk edilen 30 ambulansın yanı sıra özel araçlarla Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve ilçedeki diğer hastanelere götürüldü. Hastaneye kaldırılan 80 kişinin, zehirlendiği tespit edildi. Bazı tatilcilere ayakta müdahale edilirken, bazıları ise müşahede altına alındı. Yaşananların ardından Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma Başlatırken Sağlık Bakanlığı ile Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’na bağlı birimlerce otelden su ve yemeklerinden numuneler alındı. Yapılan incelemelerde ise yemek numunelerde temiz çıktı. Zehirlenme vakalarının otel havuz suyu veya diğer su kaynaklarından kaynaklanmış olabileceği sanılıyor.

Güncelleme Tarihi: 17 Temmuz 2018, 12:16