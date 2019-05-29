Alanya'da 70 yıl kiliseye akın eden Müslüman halkın  öyküsü

ALANYA'NIN yeni nesil televizyonu Dim TV'de (dimtv.tv) Alanya Tarihçisi, Araştırmacı, Yazar Oğuz Korum ve Yeni Alanya Genel Yayın Yönetmeni Ferit Kesen'in birlikte hazırlayıp sundukları Alanyaca, bu akşam da Yeni Alanya arşivinden Alanya'nın son 51 yılında yaşanan olaylar, bu sürece damga vuran insanlar ve Alanya'ya ilişkin çarpıcı konuları Dim TV ekranlarına taşımaya devam edecek. Her hafta çarşamba akşamları saat 19.30'da yayınlanan Alanyaca, 45. bölümüyle bu akşam Dim TV ekranlarında olacak.

ALANYACA'DA NELER VAR?

Alanyasporlu futbolcu Josef Sural'ın vefatının ardından, Alanya Müftülüğü'nün resmi sosyal medya

hesabından "Müslüman olmayanlara rahmet dilenmez" açıklaması yapılmıştı. Tepki toplayan bu açıklamanın ardından Alanya Müftülüğü, yerleşik yabancılara iftar verdi. Müftülük, bu organizasyonuyla özür mü diledi? Alanya, tarihten bu yana nasıl çok kültürlü bir mozaiğe sahipti? Alanya'daki kiliseler ve yapım öyküleri. Alanya'nın Hıdırellez Mevkii'nde bulunan Rum kilisesi Aya Yorgi'de bölge halkı yatır olduğuna nasıl inandı? Bölge halkı neredeyse 70 yıl kilisede nasıl dilek diledi? Alanya'da yallozun önemi ve öyküsü. Alanya tarımında bir dönem muzun yerini alan meyve hangisiydi? Günümüzde bu meyve ağaçları niçin kesiliyor? Bugünkü Obagöl Mahallesi'nin yerinde eskiden ne vardı? Obagöl'ün ilginç öyküsü... Süper Lig'e demir atan Alanyaspor, kimler tarafından nasıl

kuruldu? Süper Lig'e uzanan yol nasıl katedildi?Alanyaca, bu akşam saat 19.30'da yine pek çok çarpıcı konu ile Dim TV'de. Sakın kaçırmayın...

ALANYA DİM WEB TV NASIL İZLENİR?

Alanya'da 'Yeni Nesil Televizyon' sloganı ile yayın hayatına başlayan Dim TV'ye nereden nasıl ulaşılır?

İşte o çok kolay yollar:

'Yeni Nesil Televizyon' sloganı ile yayın hayatına başlayan Dim TV'ye, dimtv.tv internet adresinden, Google'a 'Dim TV' yazıp aratarak veya facebook.com/dimtvalanya adresinden, twitter.com/dimtvalanya adresinden, youtube.com/yenialanya adresinden kolayca ulaşabilirsiniz. Dim TV'nin küçük boyutlu uygulamasını telefonunuza PlayStore veya AppleStore'dan kolayca indirebilirsiniz. Böylece cep telefonunuza gelecek bildirimlerle canlı yayınları ve haberleri kaçırmazsınız. Ayrıca, Smart TV'lerde tarayıcınıza dimtv.tv yazarak ya da Youtube uygulamasından 'Dim TV' şeklinde aratarak da büyük ekran konforunda, yüksek kalitede Dim TV'yi izleyebilirsiniz.Ayrıca masaüstü bilgisayarınızdan www.yenialanya.com'a gidip, anamanşet panelinin sağında yer alan "Dim Web TV" logosuna tıklayarak da kolayca Dim TV'ye ulaşabilirsiniz.