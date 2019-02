Alanya'da 60’lık şampiyon gençlere taş çıkarttı

Alanya’da yaşayan 60 yaşındaki Olcay Mutlu bu yıl ikincisi düzenlenen Tour of Antalya Powered by AKRA'da şampiyon oldu. Bisikletin kendisi için bir tutku olduğunu ifade eden Mutlu Dim TV mikrofonlarına yaptığı özel açıklamada “Arabadan in, bisiklete bin. Hem sağlıklı olun hem de Alanya’yı trafik çilesinden kurtarın” dedi