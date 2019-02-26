Alanya'da 60’lık şampiyon gençlere taş çıkarttı 

BİSİKLETE en son ortaokul yıllarında binen 60 yaşındaki Olcay Mutlu, Konya’da Türk Telekom’dan emekli olduktan sonra Alanya’ya yerleşiyor. Sonrasında ise çocukluğundan bu yana binmediği bisikleti Tolstoy misali 60’ında yeniden öğreniyor ve gencim diyen pek çok kişiye taş çıkaran Mutlu için bisiklet hayatın tam da kendisi oluyor. ‘Arabadan in, bisiklete bin’ sloganıyla yola çıkan Mutlu hikayesini ve yarışma sürecini Dim TV (dimtv.tv) mikrofonlarına anlattı.

‘TOLSTOY MİSALİ BİSİKLETE BİNMEYİ 60’INDA YENİDEN ÖĞRENDİ’

50’li yaşlarının ortasında bisiklete binmeyi yeniden öğrenen Mutlu başlangıç hikayesini aktarırken “Bisiklete çocukluk yıllarımda binerdim. Ortaokul yıllarının ardından öğretim süreci ve yoğun iş temposu derken bir daha hiç bisiklete binemedim. Türk Telekom emeklisiyim. Emekli olduktan sonra Alanya’ya yerleştim. Alanya’ya geldikten sonra tekrar bisiklet kullanmaya başladım. Aradan geçen yıllardan sonra bisiklete binmeyi tekrar öğrenmem gerekiyordu. Öğrendim. Sonrasında da bisiklet hayatım oldu. Her şeyimi bisikletle yapabiliyorum. Alışverişe bisikletimle çıkıyor, gezilerimi bisikletimle gerçekleştiriyorum. Hem spor yapıyorum hem de genç kalıyorum” ifadelerini kullandı.

‘ÖNCE KORKTUM, ARKADAŞLARIMIN DESTEĞİYLE KATILDIM VE KAZANDIM'

Yarışmaya ilişkin süreci de anlatan Mutlu “Bisiklet sürdüğümüz bir grubumuz var. Belli zamanlarda Alanya’yı bisikletlerimizle geziyoruz. Bizimki tamamen hobi olsa da bisikleti bu kadar severken böylesi bir yarışmaya da katılmak istedim aslında. Kısa parkur 61 kilometreydi. Öncelikle 61 kilometreyi ne kadar zamanda alabileceğimi merak ettim. Yeşilöz yolunun gidiş dönüş 61 kilometre olduğunu söylediler. Denemeye karar verdim. Gittim geldim. Bu esnada aynı yol üzerinde antrenmanlarını gerçekleştiren profesyonel bisiklet sürücülerini gördüm. Hepsi çok hızlı ve iyilerdi. O zaman gerçekten korktum. Dedim ki ‘Ben yapamam’. Sonrasında arkadaşlarım bana destek çıktı. Beni yapabileceğime inandırdılar ve arkamda durdular. İşte o zaman dedim ki ‘Kaybedecek bir şeyim yok ki. Neden katılmıyorum?’. Ve Antalya’ya giderek yarışmaya katıldım. Parkurda en az 90 kişiyi geride bırakarak şampiyon oldum. Çok mutluyum. Gururluyum. Kimse pes etmesin, umutsuzluğa kapılmasın” dedi.

‘ALANYA’DA YAŞANAN TRAFİK SORUNUN TEMEL ÇÖZÜMÜ, BİSİKLET’

Alanya’da yaşanan trafik çilesine dikkat çeken Mutlu, bisiklet kullanımının trafik sorununu büyük oranda çözeceğini belirterek “Herkese öneriyorum. Sloganım ‘Arabadan in, bisiklete bin’. Hem sağlık açısından çok önemli ve güzel hem de Alanya’da yaşanan trafik sorununun en etkili çözümü. Şehrimiz egzoz kokularına teslim olmuş durumda. Alanya gibi bir turizm cenneti bunu hak etmiyor. Çok fazla araba var. Çok fazla yer kaplıyorlar. Bisikletler ise son derece ergonomik. Hem doğaya zarar veren gaz salınımları yok hem de yer kaplamıyorlar. Özellikle kadın arkadaşlarıma çağrıda bulunuyorum. Lütfen evlerinizden çıkın, arabalarınızdan inin ve bisikletler edinin, bisiklete binin. Hem spor yaparak formunuzu koruyun, hem de kent için farkındalık yaratın. Alanya’da bisiklet kullanımı yaygınlaşsın ve sokaklarımız egzoz değil kadın parfümü koksun” şeklinde konuştu.

‘BİZİM KAPORTAMIZ BEDENİMİZDİR. BİSİKLETLİLERE SAYGILI OLUN’

Şampiyon Mutlu, trafikteki araç sürücülerine Dim TV (dimtv.tv) aracılığı ile seslenerek bisikletlilere karşı saygılı olmaya davet etti ve “Bisikletimizle trafikte yolumuza devam ederken ciddi sıkıntılar yaşayabiliyoruz. Açıkçası korkuyoruz. Çünkü bizim kaportamız bedenimiz. En ufak bir frende bile ciddi kazalara kurban gidebiliriz. Trafikte arabalar bizleri sıkıştırabiliyor. Özellikle belediye otobüsleri. Sıkıştırdıkları zaman kaldırım kenarlarında bulunan rögar kapakları bizler için tehlikeler oluşturabiliyor. Trafikte biz bisiklet sürücülerine saygı duyulmasını istiyoruz. Tekrar altını çiziyorum ki bizim kaportamız bedenimiz. Bizleri korusunlar. Bizleri sıkıştırmasınlar” ifadelerini kullandı.