Alanya'da 6 işletme 'çığırtkanlık' nedeniyle kapatıldı!

ALANYA Belediyesi Zabıta Birimi, Alanya’nın merkez ve kırsal mahallerinde denetimlerini sürdürürken, şehir disiplinini bozan, huzur ve güvenliğe engel olarak işletmelere yaptırımlarını sürdürmeye devam ediyor. Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı polis ekipleriyle birlikte uygulamalarına devam eden ekipler, çığırtkanlık yaptığı tespit edilen 1 tanesi turistik tur teknesi olmak üzere 6 işletmeye 5’er gün süreyle mühürleme çalışması yaptı. Yürütülen çalışmalar hakkında bilgiler veren Alanya Belediye Zabıta Müdürü Hasan Akın, “Alanya Belediye Başkanımız Adem Murat Yücel’in kent disiplininin sağlanması konusundaki talimatları açık ve net. Biz de bu bağlamda belirlenen kurallara aykırı hareket eden işletmelerle mücadelemizi sürdürüyoruz. Kentimizin huzur ve güvenliği için elimizden geleni yapacağız” ifadelerini kullandı.