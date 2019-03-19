Alanya'da 50 milyon TL teşvik verilen çiftçi kim

Ceren ŞAHİN

ZİRAAT Bankası'nın Alanya'da sadece 1 çiftçiye 50 milyon TL kredi verdiği iddia edildi. Ticari kredi faizleri yüzde 30’u bulurken, teşvik amaçlı 50 milyon TL'lik kredi faizinin yüzde 4-5 gibi çok cazip bir oranda olduğu ileri sürüldü. Bu bilgi, Alanya tarım sektöründe de kısa sürede yayıldı. Şimdi "Bu çiftçi kim? Bu dudak uçuklatan rakam nasıl bir tarımsal projeye veriliyor?" sorularının yanıtları merak ediliyor.

'BİR DEĞİL BİN ÇİFTÇİYE VERİLMELİ'

Bu iddia üzerine şaşkına dönen Alanya tarım sektörü temsilcileri "Bu dudak uçuklatan rakam 1 değil bin Alanyalı çiftçiye niye verilmiyor?" diye soruyor. Tarım emekçilerinin böyle düşük faizli cazip kredilere en çok ihtiyaç duyduğu dönemden geçildiğini belirten sektör temsilcileri "Bu 50 milyon TL, bin çiftçiye 50'şer bin TL veya 10 bin çiftçiye 5'er bin TL olarak dağıtılabilirdi. Bu da tarımsal üretimde artış ve ekonomiye büyük katkı olarak geri dönerdi. 50 milyon TL'ye Alanya'nın tüm zirai üretimi teşvik edilebilir ancak bu rakam sadece 1 kişiye verilince bu ciddi bir toplumsal yaraya dönüşür. Bu rakam niçin 1 kişiye veriliyor? Bu kişi kim ve tarımsal projesi nedir de bu krediye hak kazandı?" diyor.

ALANYA ZİRAAT ODASI NE DİYOR?

Konuya ilişkin Yeni Alanya'nın sorularını yanıtlayan Alanya Ziraat Odası Başkanı Tahir Göktepe, yüklü miktarda tek bir kişiye verildiği belirtilen kredinin paylaştırılarak herkese katkı sunulmasını tercih ettiklerini ifade etti. Göktepe "Alanya Ziraat Odası’na kayıtlı 13 bin 500 aktif çiftçi bulunuyor. İçinde bulunduğumuz bu dönemde turizmci, esnaf gibi bir çok yatırımcı tarım sektörüne kaymış durumda. Elbette ki bu yüksek meblağın yalnızca 1 kişiye değil, mikro düzeyde daha çok üreticiye ulaştırılması tarımsal ekonomiye çok büyük bir katkı sağlardı. Aynı zamanda bir üretici, ziraat mühendisi ve proje uzmanı olarak da ifade edebilirim ki, özellikle muz üretiminde örtü altı seracılığın yapılmasında süspansiyonlu krediler söz konusu. Bu kredilerin verilmesinde dahi Ziraat Bankası yetkilileri son derece temkinli davranıyorlar. Analizlerini detaylıca yaparak kredileri veriyorlar. 50 milyon TL’lik yatırım yapmayı düşünen şahıs her kim ise mutlaka Alanya’da şube limitini aştığı için merkezle görüşmeler gerçekleştirmiştir. Ancak bu kişi kim, Ziraat Odası üyesi mi, değil mi, bilemiyorum. 50 milyon TL’lik gerçek bir yatırım yapılacaksa ve usulüne uygun bir yatırımsa, Alanya için güzel olabilir. Lakin bizler yine de bu kadar yüklü bir miktarın, 50 milyon TL’nin bizzat Alanyamızda ikamet eden ve Alanya ekonomisine katkıda bulunan üreticilerimize paylaştırılmasını isterdik" şeklinde konuştu.

