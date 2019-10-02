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Alanya'da 45 mahalleye 7 km yeni hat

Antalya Büyükşehir Belediyesi, ASAT Genel Müdürlüğü Alanya Hizmet Birimi, Alanya'nın 45 mahallesinde farklı metrajlarda toplam 7 km uzunluğunda yeni içme suyu hattı yaptı.

GÜNCEL 02.10.2019, 12:49
Alanya'da 45 mahalleye 7 km yeni hat
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ANTALYA Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü Alanya Hizmet Birim ekibi, Alanya'da eskiyen ya da küçük olması nedeniyle basınca dayanamayarak sürekli arızalanan hatları yeniliyor. Bu kapsamda Alanya'nın 102 mahallesinde çalışmalarını sürdüren Alanya ASAT ekibi, 45 mahallede farklı metrajlarda toplam 7 km uzunluğundaki içme suyu hattını yenileme çalışmalarını tamamladı. Bu çalışmayla sürekli şikâyetlere neden olan içme suyu arızaları daha aza indirilmiş oldu.

11 KM ASFALT YAPILDI

Alanya ASAT, içme suyu hattı yenileme çalışmalarını tamamladığı yerlerde son iki ayda bakım ve onarım kapsamında 11 km asfalt yaptı. İçme suyu alt yapısı tamamlanan mahallelerde kısa sürede yollara bakım ve onarım çalışması yapan Alanya ASAT, oluşabilecek sorunların da önüne geçmiş oluyor.

#Alanya #Antalya Büyükşehir Belediyesi #Alanya Hizmet Birimi #içme suyu
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