Alanya'da 45 mahalleye 7 km yeni hat
Antalya Büyükşehir Belediyesi, ASAT Genel Müdürlüğü Alanya Hizmet Birimi, Alanya'nın 45 mahallesinde farklı metrajlarda toplam 7 km uzunluğunda yeni içme suyu hattı yaptı.
ANTALYA Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü Alanya Hizmet Birim ekibi, Alanya'da eskiyen ya da küçük olması nedeniyle basınca dayanamayarak sürekli arızalanan hatları yeniliyor. Bu kapsamda Alanya'nın 102 mahallesinde çalışmalarını sürdüren Alanya ASAT ekibi, 45 mahallede farklı metrajlarda toplam 7 km uzunluğundaki içme suyu hattını yenileme çalışmalarını tamamladı. Bu çalışmayla sürekli şikâyetlere neden olan içme suyu arızaları daha aza indirilmiş oldu.
11 KM ASFALT YAPILDI
Alanya ASAT, içme suyu hattı yenileme çalışmalarını tamamladığı yerlerde son iki ayda bakım ve onarım kapsamında 11 km asfalt yaptı. İçme suyu alt yapısı tamamlanan mahallelerde kısa sürede yollara bakım ve onarım çalışması yapan Alanya ASAT, oluşabilecek sorunların da önüne geçmiş oluyor.
Trabzonspor - Beşiktaş derbisi nasıl sonuçlanır?
|İmsak
|05:28
|Güneş
|06:47
|Öğle
|12:52
|İkindi
|16:11
|Akşam
|18:46
|Yatsı
|20:00
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|6
|14
|2. Fenerbahçe
|6
|11
|3. Gazişehir
|6
|11
|4. Trabzonspor
|6
|9
|5. Sivasspor
|6
|9
|6. Konyaspor
|6
|9
|7. Galatasaray
|6
|9
|8. Başakşehir
|6
|8
|9. Denizlispor
|6
|8
|10. Antalyaspor
|6
|8
|11. Ankaragücü
|6
|8
|12. Çaykur Rizespor
|6
|8
|13. Malatyaspor
|6
|7
|14. Kasımpaşa
|6
|7
|15. Göztepe
|6
|6
|16. Beşiktaş
|6
|5
|17. Kayserispor
|6
|3
|18. Gençlerbirliği
|6
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Akhisar Bld.Spor
|6
|13
|2. Bursaspor
|6
|12
|3. Ümraniye
|6
|11
|4. Hatayspor
|6
|11
|5. Adana Demirspor
|6
|10
|6. Balıkesirspor
|6
|10
|7. Keçiörengücü
|6
|10
|8. Osmanlıspor
|6
|10
|9. Fatih Karagümrük
|6
|9
|10. İstanbulspor
|6
|9
|11. Altay
|6
|9
|12. Erzurum BB
|6
|7
|13. Adanaspor
|6
|6
|14. Altınordu
|6
|5
|15. Menemen Belediyespor
|6
|4
|16. Boluspor
|6
|2
|17. Giresunspor
|6
|2
|18. Eskişehirspor
|6
|-2
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|7
|21
|2. Man City
|7
|16
|3. Leicester City
|7
|14
|4. Arsenal
|7
|12
|5. West Ham
|7
|12
|6. Tottenham
|7
|11
|7. Chelsea
|7
|11
|8. Bournemouth
|7
|11
|9. Crystal Palace
|7
|11
|10. M. United
|7
|9
|11. Burnley
|7
|9
|12. Sheffield United
|7
|8
|13. Wolverhampton
|7
|7
|14. Southampton
|7
|7
|15. Everton
|7
|7
|16. Brighton
|7
|6
|17. Norwich City
|7
|6
|18. Aston Villa
|7
|5
|19. Newcastle
|7
|5
|20. Watford
|7
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|7
|15
|2. Granada
|7
|14
|3. Atletico Madrid
|7
|14
|4. Barcelona
|7
|13
|5. Real Sociedad
|7
|13
|6. Sevilla
|7
|13
|7. Athletic Bilbao
|7
|12
|8. Villarreal
|7
|11
|9. Valencia
|7
|9
|10. Real Valladolid
|7
|9
|11. Eibar
|7
|8
|12. Levante
|7
|8
|13. Osasuna
|7
|8
|14. Deportivo Alaves
|7
|8
|15. Real Betis
|7
|8
|16. Getafe
|7
|7
|17. Celta de Vigo
|7
|6
|18. Espanyol
|7
|5
|19. Mallorca
|7
|4
|20. Leganés
|7
|2