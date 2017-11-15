Alanya'da 4 stajyer avukatın sertifika sevinci

Mehmet AL ALANYA Adliyesi Barosunda gerçekleştirilen törene Antalya Barosu Başkanı Polat Balkan,Yönetim Kurulu Üyeleri Alanya Baro Temsilcisi İbrahim Ertuş, ve Alanya Barosu Avukatlarından. Av Ahmet Sezer, Av Mehmet Aşıkoğlu,katıldı. Antalya Barosu Başkanı Polat Balkan, stajyer avukatlara meslek hayatlarında başarılar diledi. Törenin sonunda stajyer avukatlara katılım belgelerini Canan Coşkun, Kazım Okan Erol,'un sertifakasını üstad. Av Ahmet Sezer, ve Ahmet Yasin Yıldız'ın sertifakasını Üstad Av Mehmet Aşıkoğlu tarafından verildi. Törende sertifakasını alan Canan Coşkun'un Alanya'da Kadın Haklar Kurulu üyesi olarak görev yapıyor.

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