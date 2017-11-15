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Alanya'da 4 stajyer avukatın sertifika sevinci

Antalya Barosu'nda staj eğitimi alan Alanya Barosu'na kayıtlı 1'i bayan toplam 4 stajyer avukat sertifikalarını aldı

Alanya'da 4 stajyer avukatın sertifika sevinci

Antalya Barosu'nda staj eğitimi alan Alanya Barosu'na kayıtlı 1'i bayan toplam 4 stajyer avukat sertifikalarını aldı

15 Kasım 2017 Çarşamba 15:19
Alanya'da 4 stajyer avukatın sertifika sevinci
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Mehmet AL
ALANYA Adliyesi Barosunda gerçekleştirilen törene Antalya Barosu Başkanı Polat Balkan,Yönetim Kurulu Üyeleri Alanya Baro Temsilcisi İbrahim Ertuş, ve Alanya Barosu Avukatlarından. Av Ahmet Sezer, Av Mehmet Aşıkoğlu,katıldı.
Antalya Barosu Başkanı Polat Balkan, stajyer avukatlara meslek hayatlarında başarılar diledi.
Törenin sonunda stajyer avukatlara katılım belgelerini Canan Coşkun, Kazım Okan Erol,'un sertifakasını üstad. Av Ahmet Sezer, ve Ahmet Yasin Yıldız'ın sertifakasını Üstad Av Mehmet Aşıkoğlu  tarafından verildi.
Törende sertifakasını alan Canan Coşkun'un Alanya'da Kadın Haklar Kurulu üyesi olarak görev yapıyor.

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Son Güncelleme: 15.11.2017 16:54
Anahtar Kelimeler:
Alanya AdliyesiANTALYA BarosuAvukat SertifikalarıStajyer
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