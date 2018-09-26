Alanya'da 4 otele elektrik kesintisi şoku

ALANYA'DA bir turizm şirketine ait 4 otelin elektriği dağıtıcı firma tarafından teminat mektubu yetersiz olduğu gerekçesiyle kesildi. Otellerin tam kapasite dolu olduğu öğrenildi. İncekum Mahallesinde bulunan bir şirkete ait 4 otel, CK Akdeniz Elektriğe 170 bin liralık teminat verdiği halde dağıtım şirketi teminatı yetersiz buldu. Gözde tatil bölgesi İncekum'da yer alan 4 otelinde 1000'in üzerinde müşteri ile tam kapasite hizmet veren Alara grubundan CK Akdeniz Elektrik 400 bin lira teminat isteyince elektrik krizi çıktı. Dağıtım şirketi tarafından istenen ilave teminat verilmeyince müşteri ile dolu otelin elektriği kesildi. Otel müşteri ve çalışanlar sıcakta elektriksiz kalırken ilk etapta otel, müşterileri mağdur etmemek için klimaları devreye sokarken bir taraftan elektrik dağıtım şirketi hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunuldu.