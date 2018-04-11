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Alanya'da 3D tomografi cihazı hizmette

Alanya Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi'nde (ADSM) 3D tomografi cihazı hizmete girdi

Alanya'da 3D tomografi cihazı hizmette

Alanya Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi'nde (ADSM) 3D tomografi cihazı hizmete girdi

11 Nisan 2018 Çarşamba 23:14
Alanya'da 3D tomografi cihazı hizmette
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Toygar DİM

ALANYA Ağız Diş Sağlığı Merkezi Başhekimi Elif Çelik Akçalıoğlu hizmet vermeye başladıkları yeni cihazla ilgili olarak, "Bu cihaz Antalya merkezden Mersin merkeze kadar tek diş tomografi cihazı. Alanya, Anamur, Gazipaşa, Manavgat, Sarıveliler bölge halkının ihtiyacına cevap verecek olan tomografi cihazımızın ücreti Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından karşılandı. Merkezimizde 2 panoramik, 3 periapikal röntgen cihazı ile halkımıza hizmet veriyoruz. Cihazlarımız, vatandaşlarımızın faydalanmasına yönelik olacak ve sağlık hizmetlerinde kaliteyi artıracaktır" ifadelerini kullandı.

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Alanya Ağız Ve Diş Sağlığı MerkeziADSM3D Tomografi
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