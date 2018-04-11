Alanya'da 3D tomografi cihazı hizmette

Toygar DİM
ALANYA Ağız Diş Sağlığı Merkezi Başhekimi Elif Çelik Akçalıoğlu hizmet vermeye başladıkları yeni cihazla ilgili olarak, "Bu cihaz Antalya merkezden Mersin merkeze kadar tek diş tomografi cihazı. Alanya, Anamur, Gazipaşa, Manavgat, Sarıveliler bölge halkının ihtiyacına cevap verecek olan tomografi cihazımızın ücreti Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından karşılandı. Merkezimizde 2 panoramik, 3 periapikal röntgen cihazı ile halkımıza hizmet veriyoruz. Cihazlarımız, vatandaşlarımızın faydalanmasına yönelik olacak ve sağlık hizmetlerinde kaliteyi artıracaktır" ifadelerini kullandı.
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