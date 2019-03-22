Alanya'da 32 mahalleye 80 kilometre kanalizasyon

ANTALYA Büyükşehir Belediyesi, Alanya’daki alt yapı sorunlarını son beş yılda yaptığı dev yatırımlarla tek tek çözüyor. ASAT Genel Müdürlüğü’nün Alanya’da yaptığı en önemli alt yapı çalışmalarından biri de kanalizasyon. Alanya merkez dışında 2014 yılından itibaren mahalleye dönüşen eski beldelerde dikkat çeken temel sorunların başında gelen kanalizasyon eksikliği ASAT Genel Müdürlüğü’nün özverili çalışması ve yeni projeleriyle aza indirildi.

OBA VE ÇIPLAKLI’NIN KANAYAN YARASIYDI

Alanya merkeze en yakın mahalleler olmasına rağmen yıllardır başta kanalizasyon olmak üzere alt yapı sorunlarının kanayan bir yara haline geldiği Oba ve Çıplaklı’da sorunu Antalya Büyükşehir Belediyesi çözdü. Yaptığı dev yatırımlarla her iki mahallenin cadde ve sokaklarına kanalizasyon hatları döşendi. İki yıl süren çalışmalar sonrası mahallelerdeki kanalizasyon sorunu kökten çözüldü.

TÜREL, ÇÖZDÜ

Alanya Kalesi surları içinde yer alan ve sit alanında bulunan Hisariçi Mahallesi’nin kanalizasyon sorununu da Türel çözdü. Sit alanı içinde yer alan mahalleye değil kanalizasyon hattı yapmak, bir çivi bile çakmak neredeyse imkansız iken, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel’in girişimleriyle ilgili kurumlardan gerekli izinler kısa sürede alındı ve Hisariçi Mahallesi’nin kangren haline gelen kanalizasyon sorunu çözüldü. Yapım çalışmaları yaz sezonu öncesi tamamlanacak olan kanalizasyon hattı önümüzdeki aylarda devreye alınacak. Alanya’nın eski beldeleri başta olmak üzere 32 mahalleye 5 yıllık süreçte 33 milyon lira yatırım bedeli ile toplam 80 kilometre kanalizasyon hattı yapılarak Alanya’daki alt yapı sorunları tek tek ortadan kaldırılıyor. Planlama dahilindeki önümüzdeki süreçte yatırımlara devam edilecek.