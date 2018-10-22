Alanya'da 30 yıl sonra buluştular

1985-1987 yılları arasında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Yeşilyurt bölgesinde askerlik yapan 30 kişi, ikinci kez Alanya’da bir araya geldi. Aileleriyle birlikte Alanya’ya gelen ve Dim Çayı’ndaki Klas Piknik’te buluşan asker arkadaşları bu sene organizasyonun ikincisini yaptıklarını belirttiler. Askerliklerini komando olarak yapan askerlik arkadaşları, daha sonra piknik alanında toplanarak şehitler anısına saygı duruşunda bulundu. İstiklal Marşı’nı hep birlikte okuyan katılımcılar, ardından Komando Marşı’nı okudular.

SOSYAL MEDYADA BULUŞTULAR

Organizasyonu düzenleyen ve halen bir kamu kurumunda çalışan Tunçay Iğdır, buluşmanın nasıl gerçekleştiğini anlattı. Iğdır “1985-1987 yıllarında Kıbrıs’ın Yeşilyurt bölgesinde 14. Alay Özel Komando olarak askerliğimizi yaptık. Türkiye’nin 81 iline dağılan asker arkadaşlarımızla sosyal medya aracılığıyla buluştuk. Bir araya geldik ve böyle bir etkinlik düzenlemeye karar verdik. Elazığ'dan, Edirne’den, Rize'den, İstanbul'dan, Kars’tan, Ağrı’dan, Tokat'tan, Ankara’dan bütün arkadaşlarımızı sosyal medyada bularak birlik beraberlik adına 30 yıl sonra Alanya’da buluşturduk. İlk defa geçen yıl 24 Ekim'de bir araya geldik. Bu yıl ikinci kez etkinliğimizi düzenliyoruz.

‘DEVLETİMİZİN VERECEĞİ GÖREVE HAZIRIZ’

Bizler askerliğimizin ilk günkü heyecanını hala yaşıyoruz. Ülkemizdeki terör olayları, gerekse ülkemizin milli idaresine yönelik yapılacak her türlü girişimine karşı duracağımızı buradan ilan etmiş oluyoruz. Vatanımızı, bayrağımızı, ülkemizi korumak adına her zaman asker olduğumuzu belirtiyoruz. Her zaman ülkemizin, devletimizin vereceği göreve hazırız.

KLAS PİKNİK’TEN YAŞ PASTA

Katılımcılar, organizasyona ev sahipliği yapan Klas Piknik işletmecisi Muzaffer Barcın tarafından yaptırılan özel pastayı birlikte kestiler. Üzerinde Türkiye ve KKTC bayrağı ile KKTC haritası bulunan pasta davetlilere ikram edildi. Barcın’a teşekkür eden davetliler, bu jesti hiç bir zaman unutmayacaklarını belirttiler.

