Alanya'da 3 bin 156 kişi sağlık taramasından geçirildi

SOSYAL Yardım İşleri Müdürlüğü tarafından 2015 yılında başlatılan, kırsal mahallelerde sağlık taraması, hasta, engelli ve yaşlı ziyaretleri en son Alanya Merkeze yaklaşık 60 kilometre uzaklıktaki Bayır Mahallesi’nde devam etti. Bir doktor, sağlık teknikeri, hemşire, ambulans, sosyal inceleme görevlisi ve bir berberin görev aldığı ekip, hastaları evlerinde tek tek ziyaret ederek sağlık kontrollerini yaptı. Sağlık taramasına, Alanya Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürü Bilal Nurgül ve Mahalle Muhtarı Recep şirin de eşlik etti.



SAĞLIK EKİPLERİNİ GÖRÜNCE DUYGULANDI

Ekipler, Bayır Mahallesi’ndeki sağlık taramasına mahallenin en yaşlı dedesi 107 yaşındaki Hüseyin Say’dan başladı. Sağlık ekiplerini karşısında gören Hüseyin Say çok duygulandı. Hüseyin dedenin kafasındaki yarayı tedavi eden ekipler, akşama kadar mahalledeki evleri tek tek ziyaret ederek hastaları genel muayeneden geçirdiler.



‘AYDA 10 MAHALLEYİ TARIYORUZ’

Alanya Belediyesinin kırsal mahallelerde yürüttüğü sağlık taramasıyla ilgili bilgi veren Sosyal Yardım İşleri Müdürü Bilal Nurgül, “Belediye Başkanımız Adem Murat Yücel’in talimatıyla müdürlüğümüz bünyesinde oluşturduğumuz sağlık ekibiyle 2015’ten beri kırsal mahallerdeki evlerde sağlık hizmeti veriyoruz. Her hafta salı ve perşembe günleri düzenlenen programda; ortalama bir ay içerisinde 10 kırsal mahalleye gidilip, 80 haneye ve 150`nin üzerinde hastaya ulaşılıyoruz. Sonbaharda vatandaşlarımızın yayla dönüşüyle başlayan sağlık hizmetlerimiz, yılda bin 100 hasta, yaşlı ve engelliye ulaşıyor. Her yıl her mahallede en az bir kez bu hizmeti veriyoruz. Sağlık taraması esnasında aynı zamanda ihtiyaç sahibi alileri de sosyal açıdan inceleyerek sosyal yardımda bulunuyoruz. 4 yıldan beri de yaklaşık 3 bin 156 hastanın sağlık taramasını yaptık. Mobil Sağlık Aracımız ve sağlık personelimizle yaptığımız sağlık taramasının yanısıra vatandaşlara kişisel bakım desteği, ilaç, engelli ve yatalak hastalar için malzeme, tekerlekli sandalye ve giysi yardımı da yapıyoruz. Bu arada hasta nakil ambulansımızla da istek doğrultusunda haftanın 3 günü yatalak hastaların transferini yapıyoruz. Kimsesizlerin kimsesi olmaya devam ediyoruz” dedi.

Güncelleme Tarihi: 23 Ekim 2018, 17:33