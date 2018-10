Alanya'da 29 Ekim coşkusu

KUTLAMA programı kapsamında bugün İskele Şelale önünde çeşitli etkinlikler düzenlendi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programa Alanya Kaymakamı Mustafa Harputlu, Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Adalet ve Kalkınma Partisi (Ak Parti) Alanya İlçe Başkanı Mustafa Toklu, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Alanya İlçe Teşkilatı Başkanı Mustafa Türkdoğan, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İlçe Teşkilatı Başkanı Sefa Çorbacı, İYİ Parti İlçe Teşkilatı Başkanı Yücel Apaydın, sivil toplum örgütlerinin temsilcileri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na ilişkin mesajı okundu.

'BİRLİK VE BERABERLİĞİMİZİ KORUMALIYIZ'

Günün anlam ve önemine ilişkin bir konuşma yapan Alanya Kaymakamı Mustafa Harputlu, "Millet egemenliğine dayanan cumhuriyet idaresi, Türkiye Cumhuriyeti'ne vatandaşlık bağıyla bağlı olan herkese görevini vermiştir. Üzerinde bulunduğumuz coğrafya her yönüyle bir cazibe merkezi olmuştu. Bu coğrafyada her zaman var olabilmek için birlik ve beraberliğimizi korumalıyız' dedi.

'SAYGI VE MİNNETLE ANIYORUZ'

Konuşmasına Atatürk'ün, "Öğretmenler, Cumhuriyet sizden fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür nesiller ister" sözleri üzerinden devam eden Kaymakam Harputlu, "Öğretmenlerimiz, her şeyden evvel bu cumhuriyet için yetişecek çocuklarımızı milli egemenliğe düşman unsurlarla mücadele edecek güçte yetiştireceğinize inancımız tam. Ve gençlerimiz, Atatürk'ün sizlere emanet ettiği cumhuriyeti sonsuza kadar yaşatacak olan sizlersiniz. Bu vesileyle cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet minnet ve saygı ile anıyorum. Cumhuriyetimizin 95'inci yılı kutlu olsun" diye konuştu. Kaymakamın konuşmasının ardından program şiirler, halk oyunları ve ana okulu öğrencilerinin gösterileriyle devam etti. Kutlamalar bando eşliğinde gerçekleşen tören yürüyüşü ile sona erdi.

Güncelleme Tarihi: 29 Ekim 2018, 11:07