Alanya'da 25 yıldır çözülemeyen cinayetin öyküsü

ALANYA'NIN yeni nesil televizyonu Dim TV'de (dimtv.tv) Alanya Tarihçisi, Araştırmacı, Yazar Oğuz Korum ve Yeni Alanya Genel Yayın Yönetmeni Ferit Kesen'in birlikte hazırlayıp, sundukları Alanyaca, bu akşam da Yeni Alanya arşivinden Alanya'nın son 51 yılında yaşanan olaylar, bu sürece damga vuran insanlar ve Alanya'ya ilişkin çarpıcı konuları Dim TV ekranlarına taşımaya devam edecek. Her hafta çarşamba akşamları saat 19.30'da yayınlanan Alanyaca, 27. bölümüyle bu akşam Dim TV ekranlarında olacak.

ALANYACA'DA NELER VAR?

Her hafta Alanya'ya dair çarpıcı konuları ele alan Alanyaca'da bu akşam şu soruların yanıtları verilecek:

- Hatay'da kucağına bebek terk edilen Alanyalı kimdi?

- Ayşe Kadın ve şeker fasulyelerin adları nereden geliyor? Şeker fasulyeyi Alanya'ya ilk getiren ve bu adı veren kişi kimdi?

- Kalleş terör örgütü PKK'ya ilişkin soruşturma kapsamında Alanya'da ilk tutuklananlar kimlerdi?

- 25 yıl önce öldürülen, tespit edilemeyen katil veya katilleri halen aramızda olan tanınmış Alanyalı kimdi?

- Alanya'yı İl Yaptırma ve Yardımlaşma Derneği'nin kurucu başkanı olan emekli Yargıtay Hakimi Cemal Can bu süreci nasıl yönetti? Merhum Cemal Can'ın "İki makasla okudum" diyerek anlattığı öykü neydi?

- Merhum Necmettin Erbakan'ın Alanya mitinginde verdiği ilginç örnek neydi?

- Gazipaşa-Alanya Havalimanı (GZP), inek otlatılan, soğan, kabak ekilen yıllardan nasıl 1 milyon yolcu sayısını solladığı günlere ulaştı?

Bu soruların yanıt bulacağı Alanyaca, bu akşam saat 19.30'da Dim TV'de. Sakın kaçırmayın...

ALANYA DİM WEB TV NASIL İZLENİR?

Alanya'da 'Yeni Nesil Televizyon' sloganı ile yayın hayatına başlayan Dim TV'ye nereden nasıl ulaşılır? İşte o çok kolay yollar:

'Yeni Nesil Televizyon' sloganı ile yayın hayatına başlayan Dim TV'ye, dimtv.tv internet adresinden, Google'a 'Dim TV' yazıp aratarak veya facebook.com/dimtvalanya adresinden, twitter.com/dimtvalanya adresinden, youtube.com/yenialanya adresinden kolayca ulaşabilirsiniz. Dim TV'nin küçük boyutlu uygulamasını telefonunuza PlayStore veya AppleStore'dan kolayca indirebilirsiniz. Böylece cep telefonunuza gelecek bildirimlerle canlı yayınları ve haberleri kaçırmazsınız. Ayrıca, Smart TV'lerde tarayıcınıza dimtv.tv yazarak ya da Youtube uygulamasından 'Dim TV' şeklinde aratarak da büyük ekran konforunda, yüksek kalitede Dim TV'yi izleyebilirsiniz.

Ayrıca masaüstü bilgisayarınızdan www.yenialanya.com'a gidip, ana manşet panelinin sağında yer alan "Dim Web TV" logosuna tıklayarak da kolayca Dim TV'ye ulaşabilirsiniz.

Güncelleme Tarihi: 10 Ekim 2018, 16:03