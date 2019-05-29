Alanya'da 25 metrelik yola yaz ve bayram bakımı

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Alanya’da yaz sezonu ve bayram hazırlıklarını sürdürüyor. Çalışmalar kapsamında 25 metreli yolda bakım onarım ve yama çalışmaları yapılıyor.

Alanya'da 25 metrelik yola yaz ve bayram bakımı
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ANTALYA Büyükşehir Belediyesi Alanya’da bayram öncesi ve turizm sezonu nedeniyle yoğun bir şekilde çalışıyor. Bayram tatili nedeniyle yerli ve yaz sezonu nedeniyle  yabancı turistlerin akınına  uğrayan Alanya’da Antalya Büyükşehir Belediyesi de kendi sorumluluk alanlarında şehri bayrama ve yaz sezonuna hazırlıyor. Alanya’da trafik yoğunluğunun en fazla olduğu caddelerden bir olan 25 metreli yolda araç trafiğinin daha sağlıklı ve rahat ilerleyebilmesi için yolun bozuk olan bölümlerinde bakım onarım ve yama çalışmaları gerçekleştiriliyor. Kırsal alan ekipleri tarafından gerçekleştiren çalışmayla asfaltın bozuk olan bölümü kaldırılarak yerine yeni asfalt dökülerek yol kullanışlı hale getiriliyor. Bakım ve onarım çalışmaları bayram öncesine kadar devam edecek.

Güncelleme Tarihi: 30 Mayıs 2019, 00:14
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